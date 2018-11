Konstanz Wenn die Toilette vor dem Haus steht: Vonovia-Mieter in Konstanz haben ausgerechnet zur kalten Jahreszeit kein Wasser in der Wohnung

Die Container in der Schwaketenstraße sind kaum zu übersehen. Die Mieter müssen derzeit während der mehrtägigen Arbeiten an den Wasserleitungen nach draußen, um auf die Toilette zu gehen oder sich zu waschen. Aber es gibt auch bessere Nachrichten: Die Dämmung der Fassade ist nicht gesundheitsschädlich. Und auch bei der Mietminderung deutet sich eine Lösung an.