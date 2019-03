von dpa

Anlässlich des größten deutschen Eishockey-Erfolges überhaupt soll jährlich am 25. Februar - dem Jahrestag des Eishockey-Finales - in der olympischen Gangneung-Halle der «Deutschland Cup» ausgetragen werden. Dabei spielen koreanische Spieler des Amateurteams der Gangneung Rex Lions gegeneinander. In diesem Jahr fand das Spiel zum ersten Mal statt; allerdings am 27. Februar, da für den 25. Februar Jugend-Trainingszeiten in der Halle reserviert waren.

Auf Vermittlung des ehemaligen Krefelder DEL-Spielers Martin Hyun, der als sporttechnischer Leiter in Pyeonchang die Olympiaturniere der Männer und Frauen organisiert hatte, spendete der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) für das Mini-Event einen Satz deutscher Nationaltrikots. Während seines dreijährigen Aufenthaltes bis zu den Winterspielen im Land seiner Eltern hatte Hyun die Rex Lions trainiert. Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff richtete zudem ein Grußwort an die Teams.