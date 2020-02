von dpa

«Wir laufen unseren Zielen hinterher. Aber jetzt fängt eine neue Phase an», sagte Haie-Trainer Mike Stewart im Interview des «Express» vor dem Schlussspurt um die Playoff-Teilnahme.

Mit zuletzt 13 Niederlagen in Serie befindet sich der Traditionsclub in der schlimmsten Krise seiner Historie. Nach einer spielfreien Woche rechnet sich Stewart dennoch Chancen aus, obwohl sein Team als Tabellenelfter neun Spieltage vor dem Vorrunden-Ende aktuell noch nicht einmal in der Playoff-Qualifikationsrunde dabei wäre. «Da ist wieder Feuer und Leidenschaft drin, nachdem die Spieler Abstand bekommen haben», meinte Stewart nun.

Der Coach der Haie war vor der Länderspielpause sogar noch gestärkt worden. Der achtmalige deutsche Meister hatte sich dagegen von Sportchef Mark Mahon getrennt und Stewart dessen Aufgabenbereich zunächst übertragen. Die Kölner spielen am Freitag beim Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings.