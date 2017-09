vor 2 Stunden dpa Berlin Grizzlys gelingt gegen München erster Saisonsieg in der DEL

Nach drei Niederlagen in drei Spielen hat der deutsche Vizemeister Grizzlys Wolfsburg sein erstes Match in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen - gegen den deutschen Meister EHC München. An der Spitze steht unverändert der Club aus Nürnberg.