Mit dem Achtelfinal-Aus in der Champions League haben die Adler Mannheim eine Enttäuschung erlebt. Der deutsche Eishockey-Meister kam am Dienstag nicht über ein 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) gegen den tschechischen Club Mountfield HK hinaus. Das Hinspiel in Tschechien hatte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit 0:1 verloren. Der Treffer von Phil Hungerecker war zu wenig (50. Minute). Matej Chalupa hatte die Gäste kurz vor der zweiten Drittelpause in Führung gebracht (40.).