Stuttgart Fast 250 Teilnehmer bei Demo gegen Diesel-Fahrverbote

An einer ersten Demonstration gegen die Stuttgarter Diesel-Fahrverbote haben laut Polizei etwa 250 Menschen teilgenommen. Eine Spur der innenstadtnahen Hauptverkehrsachse B14 in der Nähe einer Straßenkreuzung, die als eine der schmutzigsten in Deutschland gilt, war vorübergehend gesperrt.