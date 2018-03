Mannheim Eishockey-Kapitän Goc: «Denke noch nicht ans Karriereende»

Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Marcel Goc hat die Spekulationen um seinen baldigen Rücktritt beendet.

«Ich denke noch nicht ans Karriereende. Ich habe in Mannheim noch einen Vertrag über zwei Jahre», sagte der 34-Jährige, der mit der DEB-Auswahl in Pyeongchang im Februar sensationell Olympia-Silber gewonnen hatte, dem Sportbuzzer. Zuletzt hatte Christian Ehrhoff das Ende seiner Laufbahn bekanntgegeben. «Die Meldung von Christian kam für mich auch überraschend. Aber er wird sich Gedanken mit seiner Familie gemacht haben, und ich wünsche ihm alles Gute», sagte Goc, der bei Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga spielt.

Nach dem Coup in Südkorea will Goc auch bei der WM vom 4. bis 20. Mai in Dänemark mit dem Nationalteam überraschen. «Ich träume wieder von so einem Ergebnis wie bei Olympia. Wir haben gesehen, dass wir an einem guten Tag die Topnationen ärgern können», sagte der frühere NHL-Profi. «Wer jetzt aber meint, dass alles andere als eine Finalteilnahme eine herbe Enttäuschung ist, schätzt das falsch ein. Wir wollen in die Top 8 der Welt.» Sollte dies gelingen, wäre es «für das deutsche Eishockey ein Riesenerfolg».