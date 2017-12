vor 2 Stunden dpa Berlin Eisbären Berlin feiert 3:1-Heimsieg gegen Krefeld

Die Eisbären Berlin haben ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut. In einem vorgezogenen Spiel des 46. Spieltags gewannen sie in der Arena am Ostbahnhof gegen die Krefeld Pinguine mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).