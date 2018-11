München vor 1 Stunde

EHC Red Bull München mit Heimsieg gegen Eisbären Berlin

Der EHC Red Bull München hat seine Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga fortgesetzt. Am Donnerstagabend gewann der Meister gegen die Eisbären Berlin in eigener Halle mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) und feierte damit den sechsten Erfolg hintereinander.