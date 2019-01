Köln vor 1 Stunde

DEL-Winter-Game: Rhein-Derby vor knapp 50.000 Menschen

Der Höhepunkt der diesjährigen Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga steigt am Samstag in Köln: Das 222. rheinische Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG findet vor knapp 50 000 Zuschauern im Kölner Fußballstadion statt.