vor 7 Stunden dpa Nürnberg DEL-Spitzentrio siegt - Düsseldorf gewinnt Rhein-Derby

Die Nürnberg Ice Tigers haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga DEL verteidigt. Die Franken siegten am Dienstag gegen die Iserlohn Roosters mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) und stehen mit 81 Punkten weiter an der Spitze.