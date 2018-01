Düsseldorf DEG-Verteidiger Conboy droht Karriereende

Eishockeyprofi Tim Conboy von der Düsseldorfer EG droht das Karriereende. Der ehemalige NHL-Spieler, der in dieser Saison in der Deutschen Eishockey Liga noch kein Spiel absolvieren konnte, muss sich erneut einer Knieoperation unterziehen, teilte der Club mit.

«Eine Rückkehr auf das Eis erscheint äußerst unwahrscheinlich», hieß es in der Vereinsmitteilung. Bei Conboy wurde eine starke Instabilität im Kniegelenk diagnostiziert, die sich auch auf den restlichen Körper auswirkt. Der Amerikaner wird am 1. Februar in Duisburg operiert. Der 35-Jährige spielt seit 2014 bei der DEG und erzielte in 107 Partien sechs Tore.