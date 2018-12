von dpa

Bremerhaven belegt nach dem vierten Sieg in Serie Platz sechs und hat nur noch drei Zähler Rückstand auf München. Für das Team aus der Seestadt war es bereits der dritte Sieg in dieser Saison gegen den Top-Club.

Rylan Schwartz sorgte in der zweiten Minute der Extraspielzeit für den Siegtreffer. Der 22 Jahre alte Deutsch-Russe Fedor Kolupaylo (5. Minute), Schwartz (20.) und Chad Nehring (23.) trafen in der regulären Spielzeit für die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch. Keith Aulie (2.), Daryl Boyle (57.) und Trevor Parkes 43 Sekunden später waren für die Gäste erfolgreich. Für die Münchner war es die dritte Niederlage in den vergangenen vier DEL-Partien.

Die Düsseldorfer EG bleibt trotz einer 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die Eisbären Berlin auf Platz zwei. Für Stephane Richer, den neuen Trainer des Hauptstadt-Clubs, war es im zweiten Match der erste Erfolg. Punktgleich mit der DEG stehen die Augsburger Panther auf Platz drei. Das Überraschungsteam besiegte den ERC Ingolstadt 6:3 (2:1, 1:0, 3:2).

Die Kölner Haie kletterten durch ein 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen die Krefeld Pinguine auf Platz fünf. Die Grizzlys Wolfsburg deklassierten die Straubing Tigers mit 6:1 (3:0, 3:0, 0:1). Schwenningen bezwang Iserlohn mit 4:3 (1:0, 1:0, 2:3).