Sigmaringen Winfried Kretschmann signiert sein neues Buch in Sigmaringen

Welche konservativen Werte sind geeignet, den Herausforderungen zur Gestaltung der Zukunft zu begegnen? Darüber hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann in seinem Buch "Worauf wir uns verlassen wollen" Gedanken gemacht. Am 16. November signiert er sein Buch in Sigmaringen.