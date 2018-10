von dpa

In einem Prestige-Duell bogen die Mannheimer einen 0:2-Rückstand um und gewannen auswärts 4:2 (0:2, 3:0, 1:0). Damit festigte der Titelkandidat von Trainer Pavel Gross am 11. Spieltag Platz eins, den die Adler am Freitagabend von der Düsseldorfer EG übernommen hatten. Dank der knappen Niederlage des Konkurrenten DEG beim Titelverteidiger EHC Red Bull München bauten die Mannheimer ihren Vorsprung aus.

Chad Kolarik sowie die beiden Nationalspieler David Wolf und Markus Eisenschmid in Überzahl drehten im Mitteldrittel die Partie. Andrew Desjardins sorgte mit einem Treffer ins verwaiste Kölner Tor für den Endstand. Die Haie von Trainer Peter Draisaitl hatten nach dem Testspiel gegen das NHL-Team Edmonton Oilers mit dem deutschen Star Leon Draisaitl (3:4 n.V.) drei Partien nacheinander gewonnen.

In einem temporeichen und unterhaltsamen Spiel bremste München die Düsseldorfer EG beim 5:4 (1:1, 3:2, 0:1) nach Verlängerung weiter aus. Der langjährige NHL-Spieler Matt Stajan war mit seinem Tor nach 70 Sekunden in der Overtime und insgesamt vier Scorerpunkten entscheidender Spieler der Münchner. Für die DEG war es nach einem beeindruckenden Saisonstart die vierte Niederlage am Stück.

Die Erfolgsserie von Playoff-Finalist Eisbären Berlin riss nach drei Siegen. Die Berliner verloren in der eigenen Arena gegen den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) und verpassten damit vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe. Die Nürnberg Ice Tigers haben auch unter Interimstrainer Martin Jiranek Probleme und unterlagen den Krefeld Pinguinen 3:4 (1:1, 2:0, 0:3).

