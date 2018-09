Bad Säckingen 155 Oldtimer starten bei der Eggberg Klassik

Drei Tage konnten sich am Wochenende Fans alter Autos in der Trompeterstadt an Motorengedröhn und Bleigeruch begeistern. Das älteste teilnehmende Fahrzeug war ein Ford T aus dem Jahr 1918. Zahlreich säumten die Zuschauer bei den Wertungsläufen die Straße hinauf zum Eggberg-Becken.