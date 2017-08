Memphis Vor 40 Jahren starb Elvis Presley, der King of Rock 'n' Roll - Machen Sie mit bei unserem Quiz

Vor 40 Jahren starb Elvis Presley, der King of Rock 'n' Roll - Machen Sie mit bei unserem Quiz

Auch 40 Jahre nach dem Tod von Elvis Presley ist allein schon sein Vorname Menschen in aller Welt ein Begriff. Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen zum King of Rock’n’Roll.

„Er ist der einzige in der modernen Geschichte, der weltweit sofort an seinem Vornamen erkannt wird“, sagt der britische Elvis-Biograf Ted Harrison. „Sagen Sie Elvis in Peking, Nicaragua, Estland oder Fidschi und alle kennen ihn, quer durch alle Sprachen und Kulturen.“ Bis heute gilt Elvis Presley als der erfolgreichste Solo-Musiker aller Zeiten – mit schätzungsweise einer Milliarde verkaufter Platten. Viel Spaß mit unserem großen Quiz!

„Ohne Elvis hätte es keiner geschafft“: Vor 40 Jahren starb der King

Mit seiner einzigartigen Stimme mischte er Rhythm and Blues, Country, Gospel, Blues und Black Music und überwand damit die Schranken zwischen den sozialen Schichten und Rassen. „Das Schlimmste für viele weiße Amerikaner war die Art, wie er afroamerikanische Musik als Mainstream präsentierte“, sagt Harrison. Presleys Hüftschwung brachte ihm den Spitznamen „Elvis the Pelvis“, sein Charisma und sein Sex-Appeal die Anbetung von Millionen Frauen. In der Musikgeschichte inspirierte er viele große Musiker, die nach ihm kamen, von den Beatles bis zu den Rolling Stones.

"Als ich ihn das erste Mal hörte, war das wie die Entlassung aus dem Knast“, sagte die Folk-Ikone Bob Dylan einmal. In den späten 1960er Jahren nannte der Komponist und Dirigent Leonard Bernstein Elvis Presley die "größte kulturelle Kraft im 20. Jahrhundert". „Heartbreak Hotel“, „Hound Dog“, „Jailhouse Rock“ und „Are You Lonesome Tonight“ haben sich Menschen auf der ganzen Welt eingeprägt, Presleys Musik wurde seit seinem Tod unzählige Male neu herausgegeben.

2016 verzeichnete ihn das US-Magazin „Forbes“ auf der Liste der verstorbenen Topverdiener auf dem vierten Platz. Presleys Anwesen Graceland, wo er 20 Jahre lang wohnte, besuchten seit 1982 mehr als 20 Millionen Menschen. Damals hatte es seine Ex-Frau Priscilla, Mutter seiner Tochter Lisa Marie, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Gelände zählt 600.000 Besucher jährlich, im März eröffnete hier ein neuer, 45 Millionen Dollar (38 Millionen Euro) teurer Unterhaltungskomplex und ein Hotel.

Zum 40. Todestag des King of Rock'n'Roll am Mittwoch werden dort mehr als 50.000 Besucher erwartet. An seinem mit Blumen und Erinnerungsstücken bedeckten Grab, wo Elvis neben seinen Eltern und seiner Großmutter liegt, kämpfen Fans mit den Tränen. „Er gibt uns dieses Feuer“, sagt die 42-jährige Versicherungsvertreterin Stephanie Harris aus Michigan. „Seine Musik ist für unsere Generation überweltlich, denn es geht doch nichts über Hound Dog.“

In Memphis wird sogar Elvis-Weihnachtsdeko verkauft, vor Bars locken lebensgroße Elvis-Figuren. „Er ist der berühmteste aller Berühmten“, sagt die 36-jährige Lisa Bseiso, Gründerin eines Elvis-Fanclubs. „Er gibt noch immer so viel Kraft, so viel Liebe.“