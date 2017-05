vor 1 Stunde Nicole Rieß Exklusiv Fernsehen Schauspieler Andreas Guenther: "Der Bodensee ist mein Zuhause"

Ein TV-Star mit Wurzeln im Südwesten Deutschlands: Der Schauspieler Andreas Guenther ist in Konstanz aufgewachsen, das Abitur hat er an der Waldorfschule in Überlingen gemacht. Im SÜDKURIER-Interview erzählt der 43-Jährige von seiner Sehnsucht nach dem Bodensee, dem Beginn seiner Karriere und dem Glück, Polizeiruf-Kommissar zu sein. Nicht verpassen: Am 28. Mai um 20.15 Uhr läuft eine neue Folge des Krimis in der ARD!