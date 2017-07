Wien Muskelprotz, Terminator, Gouverneur: Arnold Schwarzenegger wird 70

Arnold Schwarzenegger ist der berühmteste lebende Österreicher. Am Sonntag wird der starke Star aus der Steiermark 70.

Bevor Arnold Schwarzenegger am Sonntag 70 Jahre alt wird, will er noch kurz die Welt retten: Über Instagram, eine Foto-Plattform im Internet, hat er zu einer Graswurzelrevolution gegen den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen aufgerufen. Der, laut ORF, berühmteste lebende Österreicher zeigt, was er als Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien gelernt hat und steigt in den Konflikt mit US-Präsident Donald Trump ein.



Seine Wurzeln liegen in dem kleinen Ort Thal bei Graz, wo Schwarzenegger 1947 geboren wurde. Vater Gustav war Polizist und erzog seine beiden Söhne streng. Auch Mutter Aurelia verlangte „Fleiß und Ehrgeiz“. Als Fünfzehnjähriger betrat Arnie mit seiner Fußballmannschaft zum ersten Mal ein Fitness-Studio. Damals machte es „Klick“, heißt es, und seine erste Karriere als Bodybuilder begann: Staatsmeister im Gewichtheben, mehrfacher Mister Universum, Mister World, Mister Olympia – ehrgeizig verfolgte der Steirer seine Ziele. Auf München folgte 1968 Los Angeles. 1970 hatte sein Arm angeblich einen Umfang von 56 Zentimetern.



Eisernes Training über die Schmerzgrenze hinaus, gleichzeitig die Faszination der amerikanischen Film-Szene, die den smarten Optimisten aus Österreich wegen seines Körpers zum Schauspieler machte. Von 1973 bis 1979 studierte er nebenbei Betriebswirtschaft. Seit 1969 machte er mit dem Versand von Fitness-Produkten und mit Immobilien Geld. Filmfiguren wie „Conan, der Barbar“ (1982) und den „Terminator“ (1984) verkörperte er perfekt und wurde weltbekannt, auch wenn er nur wenige Sätze zu sagen hatte.

Ende der 70er-Jahre lernte Schwarzenegger Maria Shriver kennen, eine Nichte von John F. Kennedy. Im Heimatort Thal machte Arnie Maria einen Heiratsantrag, ganz romantisch bei einer Bootsfahrt. Das Geburtshaus Schwarzeneggers wird als Museum mit vielen Erinnerungsstücken geführt. Das Paar heiratete 1986 und bekam vier Kinder. Die Ehe zerbrach 2011, als Schwarzenegger ein Verhältnis mit der Haushälterin der Familie zugab, die im Jahr 1997 ebenso einen Sohn von ihm bekommen hatte wie seine Frau Maria.

1983 erhielt Schwarzenegger die US-Staatsbürgerschaft, was die zweimalige Wahl zum Gouverneur ermöglichte. Als Gouverneur von Kalifornien startete er das wegweisende Klimaschutzprogramm „California Global Warming Solutions Act“. Seit er sich 2011 aus der Politik zurückzog, kommt er häufig mit seiner 27 Jahre jüngeren Freundin, der Physiotherapeutin Heather Milligan, nach Österreich. Er sagt: „Mein Leben ist wie ein Traum. Ich hoffe jeden Tag, dass ich nicht aufwache.“

Ausschnitte aus dem Film "Aftermath" mit Arnold Schwarzenegger, basierend auf dem Flugzeugunglück in Überlingen: