Fernsehen Man liebt ihn oder man hasst ihn: Alexander "Honey" Keen macht sein Ding

Alexander "Honey" Keen polarisiert wie kaum ein anderer deutscher Promi. Man liebt den 34-Jährigen – oder man hasst ihn. Wir haben mit ihm nach seiner Premiere als Moderator bei "sonnenklar.TV" gesprochen – im Interview über seine Karriere, kritische Kommentare und Zukunftspläne war der Ex-Dschungelcamper ziemlich charmant und – zugegeben – auch sehr unterhaltsam

Herr Keen, wie war Ihr Tag bisher?

Der Tag hat gerade perfekt angefangen, muss ich sagen.

Ja, aber mal abgesehen von unserem Gespräch – Sie waren doch in einer Live-Sendung bei „sonnenklar.tv“ …

Das war nur Nebensache, jetzt kommen wir zum Hauptgang!

Trotzdem – wie hat Ihnen die Sendung gefallen?

Wenn Frauen nicht weiterwissen, dann sagen sie trotzdem. Aber jetzt mal ernsthaft: Es war genial. Das lag auch daran, dass ich vom Team so herzlich empfangen wurde. Die Leute sind mega-professionell, mega-cool und super lustig, und da passe ich perfekt rein.

Gleichzeitig zu kochen und zu reden ist aber vermutlich nicht so einfach.

Haben Sie die Sendung gesehen?

Klar!

Gleichzeitig kochen und reden kann ich wirklich nicht. Ich bin ein typischer Mann, ich muss das eine oder andere tun – ich habe immer dann gekocht, wenn Stephanie Frohmann ihre Moderation hatte. Dann habe ich geschnippelt, gekocht und mich um alles gekümmert. Dann habe ich den Kochlöffel kurz zur Seite gelegt, habe ein Weinchen mitgetrunken und wir haben gequatscht. Das kann ich!

Sie arbeiten bei einem Reise-Shopping-Sender. Wie machen Sie Urlaub?

Ich lasse mich sehr gerne mal eine Woche lang komplett verwöhnen, da muss ich an nichts denken, kann wirklich entspannen und mal runterkommen. Aber nach einer Woche wird mir das langweilig und dann möchte ich sozusagen auf Entdeckungsreise gehen. Ich finde beides extrem wichtig.

Demnächst geht es beruflich nach Marrakesch. Wissen Sie schon, was anschließend noch auf Sie zukommt?

Wir sind gerade dabei, das alles zu planen. Ich sage mal: The sky is the limit. Ich hoffe nicht, dass man mich schon nach Marrakesch auf den Mond schickt (lacht) – aber das würde ich natürlich nicht ablehnen, wenn ich mit Virgin Galactic in die Umlaufbahn geschickt werde. Das wäre mega-geil. Ich wäre bereit! Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich gerne auf eine Karibik-Insel fliegen oder in die USA. Eine USA-Rundreise, da hätte ich Bock drauf.

Waren Sie schon mal in Marrakesch?

Nein, es ist das erste Mal. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis schwärmen alle von Marrakesch und sagen, dass es traumhaft ist. Die Stadt ist ein bisschen westlich orientiert, habe ich gehört. Ich kann das noch nicht bestätigen. Aber ich weiß, dass es super schön und super modern ist. Alle, die davon erzählen, haben ein Glänzen in den Augen.

Haben Sie das Gefühl, dass es durch Ihr Image leicht ist, Jobs zu bekommen?

Nein, überhaupt nicht, sonst hätten ja alle Dschungelcamp-Teilnehmer jetzt gute Angebote. Ich bin momentan, außer Marc Terenzi und Markus Majowski, der einzige, der wirklich hochwertige Angebote bekommt. Und das liegt einfach daran, dass ich mehr als meinen Führerschein fertig gemacht habe. Ich kann auch High End abliefern. Diese ganzen Trash-Shows waren für mich der Karrierebeginn – für die meisten anderen sind sie das Karriereende. Es gibt Sender und Formate, die durchschauen, dass das für mich nur eine Plattform war und dass ich ein lieber, netter Kerl bin, der Trash-Shows als Bühne verwendet hat, um sich für solche hochwertigen Projekte zu qualifizieren.

Andere müssen zehn Jahre lang auf die Moderations-Schule oder nehmen Schauspielunterricht, um dann mal irgendwo als Assistent arbeiten zu dürfen. Und ich habe innerhalb von zehn Monaten – ich bin halt faul, das gebe ich zu – mit „Germany’s Next Topmodel“ und dem Dschungelcamp einfach eine Abkürzung genommen, um die Jobs und Projekte zu bekommen, für die andere viele Jahre arbeiten müssen.

Apropos „Germany’s Next Topmodel“ – würden Sie diese Episode gern aus Ihrem Lebenslauf streichen? Oder ist es gut so, wie es ist, weil sie ohne die Sendung nicht da wären, wo sie heute sind?

Ich nehme die zweite Antwort.

Das habe ich mir gedacht.

C’est la vie – that’s life. Ich bin ProSieben und vor allem dem Chefproduzenten der Sendung extrem dankbar, dass er mir damals die Bühne gegeben hat. Sie kennen vielleicht diese Honey-Cap – es gibt nur ein Exemplar davon, das war auch im Dschungel in Australien und überall sonst mit dabei … Ich habe diesem Chefproduzenten die Honey-Cap geschenkt, weil er ein Mit-Creator von Honey ist. Da war für mich klar: Er bekommt die einzige Honey-Cap, die es auf dieser Welt gibt.

Lesen Sie Kommentare im Internet?

Ich lese keine Kommentare und ich schaue mir auch keine Sendungen an, die ich selber mache. Dafür habe ich gar keine Zeit, und das interessiert mich auch nicht. Ich habe mir keine einzige Dschungelcamp-Folge angeschaut, in der ich selber zu sehen bin – weil mir klar ist, dass das so geschnitten wird, wie es laut Drehbuch sein soll. Daher muss ich mir das nicht geben.

Aber Sie kriegen mit, dass viele lästern oder Sie einfach furchtbar finden?

Purer Neid.

Frustriert Sie das nicht, dass viele so ein negatives Bild von Ihnen haben?

Das einzige, was mich interessiert, ist, dass wir, das Team, erfolgreich sind. Da ist alles andere Mittel zum Zweck. Es gibt ja Akteure aus dem Dschungel, die klemmen sich an mich, um in der Presse zu bleiben. Ich sorge dafür, dass ich Projekte habe, dass ich Jobs habe, als Moderator, Schauspieler, Musiker, Model. Und dafür fehlt einfach vielen anderen das Geschick. Die können machen, was sie wollen, die können rumschwätzen, wie sie wollen. Ich mache mein Ding, ziehe das durch und habe noch eine Menge Spaß dabei.

Pflegen Sie eigentlich noch denen einen oder anderen Kontakt aus dem Dschungel?

Ja, mit Markus Majowski. Ich habe ihn gerade in einem Stück gesehen – er hat in Frankfurt die Hauptrolle in „Die Nervensäge“, und ich habe zwei Stunden lang durchgelacht, weil er einfach mega lustig ist. Und ich habe jetzt bei Markus Majowski Schauspielunterricht.

Also ist Schauspielerei auch etwas, das Sie noch machen wollen?

Ja, natürlich in aller Bescheidenheit, mit meinen Fähigkeiten. Es ist eines dieser Projekte, wo ich mich gerne ausprobiere. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Die Holländer sagen: Wer nicht schießt, kann auch nicht treffen. Ich glaube, das passt ganz gut.

Haben Sie eigentlich ein Vorbild? Jemanden, den Sie einfach toll finden?

Die lustige Antwort wäre ja: mich. Aber die richtige Antwort ist im Moderationsbereich natürlich the one and only Thomas Gottschalk.

Ist Moderation das, was Sie bis zur Rente machen wollen?

Das langfristige Ziel ist einfach, glücklich zu sein. Ich bin schon sehr, sehr glücklich – aber das ist mein Ziel.

Sie bekommen ja wahrscheinlich mehr Angebote, als Sie dann tatsächlich annehmen. Was sagen Sie ab, wo ist die Grenze nach unten?

Untenrum ist die Grenze, das sagen Sie schon richtig.

Haben Sie eigentlich bei Ihrem Terminplan Zeit, mit Ihrem Sohn mal Hausaufgaben zu machen?

Ich habe gestern mit meinem Sohn Deutsch-Hausaufgaben gemacht! Ich hatte ihn auch gerade von Freitag bis Sonntag bei mir zu Hause in Frankfurt – so wie jedes zweite Wochenende, in den Ferien meistens sogar komplett. Ich war mit ihm im Hockey-Training, wir sind durch die Stadt gegangen, haben zusammen mit Freunden Kuchen gegessen und Apfelsaftschorle getrunken, wir haben Playstation gespielt und waren auch noch draußen.

Erdet Sie das? Kinder sind ja sehr geschickt, wenn es darum geht, einen auf den Boden zurückzuholen.

Ja, der ist so cool drauf! Wenn mich mal irgendjemand fragt, wer mein größter Konkurrent ist – das ist mein Sohn.

Ich halte die Augen offen …

Der wird Wissenschaftler, glaube ich. Entweder Musiker oder Wissenschaftler.

Sie haben ja zwei Bachelor-Abschlüsse. Halten Sie sich das noch ein bisschen offen als Plan B?

Das ist eine typisch deutsche Frage. Plan B, Sicherheit und so weiter.

Mag, sein, aber …?

Es ist eine absolut berechtigte Frage. Ich habe das Studium ja, das kann mir keiner mehr nehmen. Wenn ich will, kann ich zurückgehen, aber ich bin überglücklich und dankbar dafür, dass ich das tun kann, was ich tue. Und deswegen werde ich so lange Fernsehen machen, wie es geht. Vielleicht so lange wie Dieter Hallervorden, der ja schon über 80 ist. Es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt, als dass man seiner Berufung nachgehen und das tun kann, was einem Spaß macht. Und wenn das bei mir klappt, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür.

Zur Person

Alexander „Honey“ Keen (34) hat zwei Bachelor-Abschlüsse im Bereich Wirtschaft und arbeitete als Unternehmensberater, bevor er Model wurde. Er wurde in der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ als recht unsensibler Freund der späteren Gewinnerin Kim Hnizdo bekannt – seitdem arbeitet er fleißig an seiner TV-Karriere. Er war im Dschungelcamp und arbeitet jetzt beim Reise-Shopping-Sender „sonnenklar.TV“ (empfangbar über Kabel, Satellit und Internet) von Reisezielen in aller Welt. Keen war verheiratet und hat einen Sohn.