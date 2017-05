Film Karoline Herfurth spielt Preußlers "Kleine Hexe": Warum sie Respekt vor der Rolle hatte

Die Schauspielerin spricht nach ihren Dreharbeiten bei der Verfilmung des Otfried-Preußler-Klassikers über fantastische Stoffe und das Älterwerden.

Frau Herfurth, Sie sind die erste „Kleine Hexe“ in einer Realverfilmung von Otfried Preußlers gleichnamigem Kinderbuch. Wie geht man eine derart berühmte Figur als Schauspielerin an?

(lacht) Also erst mal mit sehr großem Respekt. Es ist für viele Menschen ein extrem emotionaler Stoff. Weil sie so viele Kindheitserinnerungen damit verbinden. Für mich war es eine der größten Herausforderungen bisher. So eine fantastische Figur in einer realen Welt ist schauspielerisch gar nicht so einfach umzusetzen.

Kannten Sie die „Kleine Hexe“ schon aus eigenen Kindertagen?

Oh ja! Ich habe das als Kind vorgelesen bekommen. Ich kannte die kleine Hexe sehr, sehr gut. Jetzt habe ich mich erneut viel mit dem Stoff beschäftigt, mit Otfried Preußler, mit den Motiven, die er verwendet. Ich habe auch über Märchen an sich recherchiert. Das war wichtig, um ein Gefühl für den Stoff zu bekommen.

Gedreht wurde im Fichtelgebirge. Sie haben mal gesagt, sie träumten von einem Häuschen auf dem Land. Könnte es hier stehen?

Leider wäre das für mich ein bisschen weit weg. Da würde ich zu lange im Auto sitzen. Aber das Fichtelgebirge ist wirklich sehr schön. Als Kind war ich schon mal da.

Und wie war das?

Als Kind ist man es gewohnt, seine Fantasie im Alltag zu verwenden. Ich weiß noch, dass ich mich immer an diese großen Geröllsteine mit dem Moos drüber erinnert habe. So sah für mich ein Märchenwald aus. Das Fichtelgebirge hatte für mich schon damals etwas ganz Märchenhaft-Fantastisches. Es ist ganz lustig, dass ich jetzt genau dort so einen Film gedreht habe. Aber klar: Dafür ist es einfach die perfekte Kulisse.

Wie hat sich denn diese Umgebung beim Dreh auf Ihre künstlerische Inspiration ausgewirkt?

Das ist natürlich etwas, das mir unglaublich hilft, mich in so eine Welt hineinzuversetzen und ins Fantastische abzutauchen.

Die kleine Hexe ist erst 127, also fürs eigentliche Hexen-Leben noch zu jung. Das Alter ist ein wichtiges Thema in der Geschichte. In Ihrem Leben auch?

Ja. Ich mag das Älterwerden, das Erwachsenwerden sehr. Man kann eigene Entscheidungen treffen, man kennt sich besser, man ist nicht mehr so unsicher. Jungsein macht natürlich auch Spaß, aber ich habe das Gefühl: Mit der Verantwortung kommt auch mehr Freiheit.

Ihre Rollen scheinen mit Ihnen mitzuwachsen. Wohin geht die Reise als nächstes?

Ich habe im vergangenen Jahr sehr viel gearbeitet, mein eigenes Regie-Debüt rausgebracht, die Serie „You are wanted“ und „Die kleine Hexe“ gedreht. Dieses Jahr war es mir wichtig, mal ein bisschen Pause zu haben. Denn ich möchte gerne mein zweites Regie-Projekt machen. Und das will ich in Ruhe entwickeln.

Das Regieführen wie bei „SMS für Dich“ macht Ihnen richtig Spaß, oder?

Ja. Und wenn ich gute Geschichten habe, dann würde ich das gerne weitermachen. Ich habe da wirklich eine große Leidenschaft entdeckt. Aber ich würde dafür meine Schauspielerei nicht aufgeben wollen.

Kinderfilme begleiten Sie durch Ihre gesamte Karriere. Warum kehren Sie immer wieder zu diesem Genre zurück?

Ach, ich liebe einfach Herausforderungen. Ich finde es total schön, für Kinder Kino zu machen. Ich weiß, dass ich selbst sehr geprägt wurde durch Filme. Film ist ein großer Kanal für gesellschaftliche Werte. Deshalb finde ich es gut, gute Kinderfilme zu machen, die vielleicht ein wenig darüber hinausgehen, nur eine Geschichte zu erzählen. Sie sollen auch von Werten erzählen.

Zur Person

Karoline Herfurth, 32, wurde bereits mit zehn Jahren fürs Fernsehen entdeckt. Bald darauf war sie im Jugenddrama „Crazy“ zu sehen, sorgte mit der Hauptrolle in „Mädchen, Mädchen“ für Aufsehen – und studierte nebenbei an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch. Herfurth wurde für internationale Produktionen wie „Das Parfum“ und „Passion“ engagiert und arbeitete mit Regisseuren wie Tom Tykwer, Brian de Palma und Caroline Link. Dem jungen Publikum ist sie durch „Fack ju Göhte“ bekannt. (ah)