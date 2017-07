Fernsehen Johannes KS Haller im "Bachelorette"-Finale - das Abenteuer geht zu Ende

Am 26. Juli 2017 ab 20.15 Uhr zeigt RTL das Finale der Kuppel-Show „Die Bachelorette“. Der 29-jährige Überlinger Johannes KS Haller hat es unter die letzten drei Kandidaten geschafft – und er will unbedingt das Herz von Jessica Paszka gewinnen.

Am Anfang sah es der 29-jährige Johannes KS Haller als Wink des Schicksals. Nach mehrmaligen Anfragen einer Agentur entschied er sich, als Kandidat bei der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ mitzumachen. „Es war für mich ein Abenteuer“, erinnert er sich heute. „Ich dachte eigentlich nicht, dass man sich auf diesem Weg verlieben könnte.“ Doch es kam ganz anders.

Eigentlich sollten 20 Kandidaten um die Gunst und die Liebe von Jessica Paszka kämpfen. Bei dem Überlinger war das allerdings ein kleines bisschen anders. Während der Show hatte er mehrere Dates mit der Bachelorette, die dabei sein Herz im Sturm eroberte. „Wir haben einfach so viele Gemeinsamkeiten und ähnliche Einstellungen, dass es bei mir irgendwann gefunkt hat“, erklärt er. „Sie hat mich einfach umgehauen.“ Und so begann auch er, um die Liebe von Jessica Paszka zu kämpfen.

Leben wurde auf den Kopf gestellt

Das Leben des 29-Jährigen wurde dank der Sendung auf den Kopf gestellt. Plötzlich wird er überall erkannt. Mittlerweile wird er täglich gebeten, Selfies zu machen. „Gefühlt habe ich die Millionenmarke schon geknackt“, sagt er schmunzelnd. „Neulich war ich auf einem Fest, da konnte ich mich kaum bewegen, weil so viele mit ihren Handys kamen.“ Hinzugekommen sind auch immer mehr Termine und Buchungen, sodass er deutlich weniger Freizeit hat. Dennoch überwiege das Positive, betont der gelernte KfZ-Mechatroniker und Automobilkaufmann.

In der vorletzten Folge von „Die Bachelorette“ stellte Haller seine potentielle Herzdame seinen Eltern vor. „Ich war unglaublich aufgeregt“, gesteht er. „Es ist ja eh schon eine heiße Situation, wenn man seinen Eltern eine Frau vorstellt. Wenn aber dann auch noch Kameras dabei sind, und man weiß nicht, wie sie reagieren, toppt das noch mal alles.“ Seine Familie habe Jessica Paszka aber sofort ins Herz geschlossen und war positiv überrascht, sodass diese Hürde locker genommen wurde.

Ob die beiden allerdings tatsächlich zusammenkommen, entscheidet sich erst heute Abend beim großen Finale. Drei Kandidaten sind im Rennen. Trotz des Konkurrenzkampfs hat Haller bis heute noch engen Kontakt zu sieben Teilnehmern. „Wir Männer haben uns in unserer Villa sehr wohl gefühlt“, erinnert sich der Überlinger, der aus Ravensburg stammt. „Da sind auch richtige Freundschaften entstanden.“

In der letzten Folge entführt die Bachelorette die Kandidaten einzeln in den Urlaub. Dann wird sich zeigen, wem sie ihre allerletzte Rose und damit auch ihr Herz schenkt. Haller wird die Sendung in seiner Heimat zusammen mit Freunden verfolgen. „Und danach wird gefeiert“, sagt er. „Egal, wie es ausgeht.“ Es wird auf jeden Fall eine riesige Last von seinen Schultern fallen, denn die „härteste Probe seines Lebens“, wie er es nennt, war, dass er das Ergebnis nicht verraten durfte. „Selbst meine Eltern wissen bis heute nicht, wie es ausgeht.“ Dennoch ist er froh, dabei gewesen zu sein. „Für mich wurde aus einem Abenteuer eine wahre Lovestory“, resümiert er. „Es war eine unglaubliche Erfahrung mit einer Achterbahnfahrt an Emotionen in einer recht kurzen Zeit.“



Wie kurz vor dem Finale bekannt wurde, soll Johannes allerdings beim Fremdflirten erwischt worden sein. Angeblich hat er sich mit einer früheren "Germany's next Topmodel"-Kandidatin getroffen. Das berichtet die "Bild" heute. RTL soll dem Überlinger dafür auch das offizielle Public Viewing und Folgejobs gestrichen haben.