Fernsehen Jetzt geht's um alles: Überlinger im Finale um die Bachelorette

Der Überlinger Johannes KS Haller steht im Finale der RTL-Sendung "Die Bachelorette".

In der vorletzten Folge, die am Mittwoch ausgestrahlt wurde, standen „Home-Dates“ auf dem Programm – der 29-Jährige lud Jessica Paszka an den Bodensee ein, zeigte ihr seine Heimat und entführte sie auf ein Segelboot.

Das scheint Eindruck hinterlassen zu haben, denn die 27-Jährige gab Haller eine Rose. Für welchen Kandidaten sich Paszka am Ende entscheidet, zeigt RTL am kommenden Mittwoch, 26. Juli, ab 20.15 Uhr. Dann vergibt sie ihre allerletzte Rose an denjenigen, mit dem sie eine Beziehung eingehen möchte.



