Los Angeles Gründer des modernen Horrofilms: US-Regisseur George A. Romero ist tot

Der US-Horrorfilm-Regisseur George A. Romero ist tot. Romero sei am Sonntag im Alter von 77 Jahren gestorben, teilte sein Manager Chris Roe mit. Der Filmemacher sei "nach einem kurzen, aber aggressiven Kampf gegen Lungenkrebs friedlich eingeschlafen". Romero gilt als Begründer des Zombiefilm-Genres.

1968 erschien sein Klassiker "Die Nacht der lebenden Toten". Der in schwarz-weiß gedrehte Film hatte ein Budget von lediglich knapp über 100.000 Dollar, spielte weltweit dann aber mehr als 30 Millionen Dollar ein. In dem Horror-Streifen geht es um eine Gruppe von Leuten, die versuchen, einen Angriff von wieder zum Leben erweckter Leichen zu überleben.

Der Streifen gilt inzwischen als Kultfilm - es folgten fünf Fortsetzungen. Zu den ebenfalls bekannten Werken Romeros zählen "Knightriders" von 1981 und "Creepshow" von 1982, bei dem Horror-Autor Stephen King das Drehbuch schrieb.

Sad to hear my favorite collaborator--and good old friend--George Romero has died. George, there will never be another like you.