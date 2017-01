Fernsehen Gagen enthüllt: Das verdienen die Dschungelcamp-Teilnehmer in diesem Jahr

Während in Deutschland Sturmtief "Egon" über die Straßen fegt, beziehen zwölf, meist selbsternannte, Promis im australischen Urwald das RTL-Dschungelcamp. Jetzt sind Informationen zu den Gagen der Teilnehmer durchgesickert. Dabei gibt es, wie gewohnt, große Unterschiede.

Welcher Dschungelbewohner wie viel Gage für seine Leistungen vor den Kameras erhält, wird in Einzelverträgen bereits im Vorfeld geklärt. Je nach Bekanntheitsgrad und Verhandlungsgeschick kommen dabei recht unterschiedliche Summen heraus, wie das Leute-Magazin "Intouch" jetzt aus Insider-Kreisen erfahren haben will.Spitzenverdienerin ist demnach. Das Model soll für ihre Teilnahme an der Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" angeblich satte 180.000 Euro Gage erhalten.Auf Rang zwei folgt Fußball-Weltmeister, der sich über 100.000 Euro absahnt.Der Komikerund das Modelsollen sich über jeweils 80.000 Euro freuen., ein Party-Sänger, der durch die Auswanderer-Serie "Goodbye Deutschland" bekannt wurde, hat wohl für seine Maßstäbe groß abgeräumt. Er erhält 75.000 Euro.Auch das Nackt-Luder und Promi-Affäre Sarahund der Ex-Freund von Topmodel Kim Hnizdo,bekommen jeweils 75.000 Euro. In derselben Preiskategorie rangiert auch Ex-Sänger, Ex-Model und Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor,. Laut eigener Aussage ist er damit schuldenfrei und kann sich wieder auf seine Musikkarriere konzentrieren. Ex-TV-Maklerindarf sich über 55.000 Euro freuen.Der ehemaligen "Verbotene Liebe"-Darstellerinüberweist RTL 45.000 Euro.Den letzten Platz in Sachen Gage bilden Sängerinund das Party-Luder, die sich mit 40.000 Euro begnügen müssen.RTL selbst macht laut einem Bericht von Bunte.de keine Angaben zu den Gagen seiner "Stars". Im Vergleich zum vergangenen Jahr dürfte der Sender aber einiges an Ausgaben für das Personal vor der Kamera gespart haben, denn die Promi-Dichte war im Vergleich zur aktuellen Staffel mit Teilnehmern wie der späteren Dschungelkönigin und Hollywoodstar Brigitte Nielsen, Sänger Gunter Gabriel und Schauspielerin Jenny Elvers deutlich höher. Nielsen bekam damals angeblich 200.000 Euro Gage.