ESC ESC-Finale mit 26 Liedern, nur eine(r) wird gewinnen: Welches Lied hat welche Chance?

26 Länder stehen am 13. Mai 2017 im Finale des Eurovision Song Contest. Aber wer kann beim ESC in der Ukraine tatsächlich gewinnen und wer wird vermutlich gnadenlos untergehen? SÜDKURIER-Redakteurin Nicole Rieß hat die Beiträge gesichtet und sagt, wie die Chancen für die Teilnehmer stehen

"Vielfalt feiern" – das ist das Motto des Eurovision Song Contests 2017. Und ja, in Sachen Musik können sich ESC-Fans in diesem Jahr ganz sicher nicht beklagen. Wer im Finale des Wettbewerbs steht, wer eine Chance auf den Sieg hat und wer ganz sicher nicht, lesen Sie hier. Die Kandidaten sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Finale auf der Bühne stehen.





eröffnet das Finale mit IMRI und "I Feel Alive" – ein Hammer-Song gleich zu Beginn. Israel ist bekannt für solide ESC-Leistungen, und das dürfte dieses Jahr nicht anders sein. Prognose: vorn, wenn auch nicht ganz oben.

Polen hat sich für Kasia Mos und "Flashlight" entschieden. Leider wirken sowohl Sängerin als auch Song austauschbar. Ganz schlecht ist aber weder das eine noch das andere, sonst hätte es wohl auch nicht fürs Finale gereicht. Prognose: unauffällig.

Weißrussland schickt Naviband mit "Story of My Life" auf die Bühne – endlich mal wieder ein bisschen Folklore. Da geht das Herz eingefleischter ESC-Fans weit auf. Prognose: Das dürfte einige Punkte geben.

Österreich überrascht mit Nathan Trent und "Running On Air" – den modernen Pop-Song würde man eher in den US-Charts vermuten als auf der ESC-Bühne. Vielleicht ist da ein paar Jahre nach Conchita Wursts Triumph mal wieder was möglich. Prognose: mindestens Top Ten.

Armenien setzt mit Artsvik und "Fly With Me" auf Pop mit traditionellen Elementen. Das kommt beim ESC-Publikum für gewöhnlich gut an. Prognose: mindestens Mittelfeld.

Die Niederlande haben sich für OG3NE "Lights and Shadows" entschieden – drei Frauen mit schönen Stimmen und einem Power-Song. Da werden Erinnerungen an die Girlgroups der 90er-Jahre wach. Prognose: wird nicht reichen.

Moldawien steht mit SunStroke Project und "Hey, Mamma!" im Finale – da dürften sich kurz vor dem Muttertag mindestens alle Mütter angesprochen fühlen. Der Song geht ab, aber … Prognose: So viel 90er will eigentlich keiner mehr hören.

Ungarn hofft mit Joci Pápai und "Origo" auf den Sieg – diese Hoffnungen dürfte spätestens die Abstimmung zunichte machen. Der Song ist nicht schlecht, auch die folkloristischen Elemente sind aller Ehren wert, aber das reicht nicht. Prognose: hoffentlich weit hinten.

Italien versucht's mit Francesco Gabbanis "Occidentali's Karma" – der schwedische ESC-Gewinner von 2015, Måns Zelmerlöw, sieht den Song als klaren Sieger von Kiew. Wie er darauf kommt, ist unklar. Prognose: Lachnummer.

Dänemark startet mit Anjas "Where I Am" einen netten Versuch – doch von Erfolg dürfte der nicht gekrönt sein. Hat man beim ESC alles schon zu oft gesehen und gehört. Prognose: nicht der Rede wert.

Portugal gehört mit Salvador Sobral und "Amor pelos dois" zu den großen Favoriten – und für gewöhnlich liegen die Wettbüros ja nie so falsch. Aber ob diese Nummer, die wie aus der Zeit gefallen wirkt, das Publikum überzeugt, darf doch bezweifelt werden. Prognose: Mittelfeld.

Aserbaidschan hofft auf Dihajs "Skeletons" – in den vergangenen Jahren hat das Land immer wieder sehr gut abgeschnitten. Das könnte auch mit diesem Power-Pop-Song gelingen. Prognose: Top Ten.

Kroatien schickt Jacques Houdek mit "My Friend" ins Rennen – ein netter Song, aber gefühlt schon zu oft gehört. Da hilft auch die Mischung aus Pop und Klassik nichts. Prognose: lieber nicht zu viel erwarten.

Für Australien ist Isaiah mit "Don't Come Easy" dabei – der Junge, der gerade mal 17 Jahre alt ist, klingt wie ein alter Hase. Neben der Hammer-Stimme überzeugt auch der Hammer-Song. Prognose: Dieses Mal könnte es mit dem Sieg echt was werden.

Griechenland setzt auf Demy und "This Is Love" – eine schöne Ballade, wie sie beim ESC immer gern gehört wird, vor allem, da sie zwischendrin an Tempo gewinnt und zum Abtanzen einlädt. Prognose: Die Top Ten sind drin.

Spanien schickt Manel Navarro mit "Do It For Your Lover" ins Rennen – ein gutaussehender Südländer mit Gitarre, der über die Liebe singt, ist sicher nicht chancenlos. Wenn sein Lied nur nicht so gewöhnlich wäre … Prognose: Er wird nichts reißen.

Norwegen entsendet JOWST mit "Grab The Moment" in die Ukraine – der Song könnte auch von Justin Timberlake sein. Für den ESC ist er vielleicht nicht ideal geeignet. Prognose: nicht so gut, aber auch nicht ganz schlecht.

Großbritannien setzt auf Lucie Jones' Ballade "Never Give Up On You" – der Song hat ernsthaft die Chance, die Herzen der Zuschauer zu gewinnen. Denn genau landen Stimme und Melodie, mitten im Herz. Prognose: ein Herz für Lucie Jones.

Zypern will mit Hovig Demirjian und "Gravity" den Wettbewerb gewinnen – und der Sänger gibt wirklich alles, was er hat. Ein klassischer ESC-Song, der das Zeug zu etwas Großem hat. Prognose: alles oder nichts.

Rumänien versucht's mit Ilinca & Alex Florea und "Yodel It!" – Seit wann wird in Rumänien gejodelt? Egal, der Gute-Laune-Song hat Power. Aber: Für den ganz großen Wurf fehlt das gewisse Etwas. Prognose: Mittelfeld.

Für Deutschland tritt Levina mit "Perfect Life" an – was wurde nicht alles an dem Lied herumkritisiert … Ganz objektiv betracht ist es ein netter Pop-Song von einem musikalischen Vollprofi. Prognose: Der dritte letzte Platz in Folge wäre fies.

Titelverteidiger Ukraine hofft mit O. Torvalds "Time" auf einen erneuten Erfolg – und der ist zumindest nicht ausgeschlossen bei diesem rockigen Song. Man hätte dem jungen Mann jedoch empfehlen sollen, bei seinem schlechten Englisch lieber in einer anderen Sprache zu singen. Prognose: unter ferner liefen.

Belgien will mit Blanche und "City Lights" was reißen – gut ist schon mal, dass hier endlich mal eine ungewöhnliche Stimme zu hören ist. Dazu ein moderner Pop-Song, was will man mehr? Prognose: gar nicht mal schlecht – sagen auch die Wettbüros.

Schweden schickt Robin Bengtsson mit "I Can't Go On" ins Finale – und hofft damit, nicht ohne Chancen, auf einen erneuten Sieg. Auch wenn Bentsson optisch erschreckend an das deutsche TV-Sternchen Alexander "Honey" Keen erinnert, könnte Bengtsson mit der Kombination aus netter Stimme, gutem Song und toller Show weit vorn landen. Prognose: Top Ten.

Bulgarien will mit Kristian Kostov und "Beautiful Mess" gewinnen – der jüngste ESC-Teilnehmer (17) hat nicht nur eine zuckersüße Zahnlücke, sondern könnte mit seiner Ballade durchaus international die Charts erobern. Prognose: Das kann echt was werden.

Für Frankreich singt Alma "Requiem" – ob die Startnummer 26 gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Für Alma spricht, dass sie (vorwiegend) in ihrer Muttersprache singt und dass ihr Song Rhythmus hat. Prognose: so la la.