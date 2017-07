Leute Die letzte Rose war nicht für ihn: Johannes KS Haller scheidet im Bachelorette-Finale aus

Johannes KS Haller, 29, hat es zwar bis ins Finale der RTL-Show „Die Bachelorette“ geschafft – die letzte Rose von Jessica Paszka bekam jedoch ein anderer.

Der in Überlingen lebende Haller durfte mit seiner Traumfrau, in die er sich nach eigenen Angaben Hals über Kopf verliebt hat, immerhin einen Urlaub in Afrika verbringen.Sein größter Kontrahent im Kampf um die Herzdame war David Friedrich, Schlagzeuger der Heavy-Metal-Gruppe Eskimo Callboy. Der 27-jährige Musiker aus Moers gewann die Gunst der 27-jährigen Paszka - der Hobby-Segler vom Bodensee hatte das Nachsehen.