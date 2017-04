Musik Die Toten Hosen: Nach dem Album ist vor dem Album

Wie macht man weiter, wenn man auf seine relativ alten Tage noch mal so richtig einen rausgehauen hat? Für die Toten Hosen gilt fünf Jahre nach „Tage wie diese“: so wie immer. Auf ihrem neuen Album „Laune der Natur“, das am 5. Mai 2017 erscheint, sind die Düsseldorfer mal laut, mal leise, mal lustig und häufig ernst. Im Interview spricht Frontmann Campino (54) über die neuen Lieder, den Tod und das Leben

Campino, die Konzertsaison beginnt in wenigen Wochen. Machen Sie sich für diese Riesen-Events fit? Gehen Sie, in der Art der Fußball-National-Elf, ins Rock-Trainingslager?

Das würde ich sehr gerne – in einer optimalen Welt bereitet man sich so vor. Unser Job ist sehr körperlich. Aber im Gegensatz zum Fußball können die Spieler unseres Teams nicht ausgetauscht werden …

Gucken Sie regelmäßig, ob noch ein Spagat bei Ihnen drin ist?

Nein, ich war immer ziemlich biegsam und gehe davon aus, dass das auch heute noch so ist. Ich habe vor Jahren wegen eines Freundes das traditionelle Muay-Thaiboxen für mich entdeckt. Das mache ich zwar nicht regelmäßig, aber immer wieder mal. Da muss man sich ganz gut bewegen können – von daher weiß ich, dass da alles noch bei mir funktioniert.

Auf „Laune der Natur“ ist alles drauf, was das Hosen-Fan-Herz begehrt. Oder, wie Ihre Plattenfirma sagt: Alles, was man an den Hosen liebt – und alles, was man an ihnen hasst. Stimmen Sie zu?

Keine Ahnung – das muss der Hörer beurteilen. Ich versuche mir gerade immer nur klarzumachen, dass ich alles gegeben habe, was in dieser Zeit drin war. Wir wollen immer eine Bandbreite, textlich wie musikalisch, abliefern. Was mir dieses Mal erst im Nachhinein bewusst wurde: Es dreht sich sehr viel um Tod und Vergänglichkeit.

Sie haben – mit Ihrem früheren Schlagzeuger Wölli und Ihrem langjährigen Manager Jochen Hülder – zwei Ihnen nahestehende Menschen verloren.

Grundsätzlich gehören Leben und Tod immer zusammen. Ich teile nicht das Bedürfnis vieler Menschen, den Tod zu tabuisieren. Er steht immer irgendwie neben einem. Lebenskurven verlaufen ja unterschiedlich: Wir werden nicht alle alt, manch einer wandert schon früh in die Kiste. Aber ich finde, man sollte irgendwie offen damit umgehen. Deshalb spielt der Sensenmann bei uns immer wieder eine Rolle. Aber auch die Sehnsucht, das Leben zu zelebrieren.

Im Lied „ICE nach Düsseldorf“ beschäftigen Sie sich auf sehr lustige Art mit dem Tod.

Das muss auch mal sein. Wenn ich einen Wunsch habe, dann den, dass wir keine Jammerlappen werden. Am Schluss muss immer klar sein, dass das Leben ein wahnsinniges Geschenk ist.

Fürchten Sie den Tod?

Jetzt gerade nicht. Es kommt immer darauf an: Es gibt Momente, das ist dir alles egal und dann wiederum welche, da klammerst du dich an dein Leben. Es gibt Situationen, da kann man einen unglaublichen Mut entwickeln, und in anderen ist man enttäuschend schwach.

Bisher sind Sie ja glücklicherweise gesundheitlich – abgesehen von einem Kreuzbandriss – von schwereren Geschichten verschont geblieben. Das alte Punkmotto „Live fast, die young“ ist bei Ihnen nicht der Fall.

Die Parole zieht bei mir nicht mehr, dafür ist es zu spät. Manche Leute haben Glück, manche nicht. Das ist eine sehr dünne Linie. Einigen Freunden von uns ist es schlechter ergangen. Heroin, Koks, Alkohol – das ganze Programm. Die haben gar nicht so wesentlich anders gelebt als wir, aber es war eben Pech dabei. Sie haben einfach nicht mehr die Kurve gekriegt, sich davon loszulösen. Manchmal ist man knapper dran, als man wahr haben will.

Und jetzt gibt es nur noch Bio-Snacks für Sie?

Ja, irgendwie schon. Der Bioladen als letzte Station vor dem Endbahnhof sozusagen. (lacht) Tatsächlich ist es so, dass ich immer mehr auf meine Ernährung achte. Wenn ich daran denke, wie wir früher in Düsseldorf-Flingern immer in den JET-Grill gegangen sind … Ich ernährte mich vorwiegend von dieser Pommes-Bude, mindestens zweimal am Tag. Heute würde mein Körper das nicht mehr schaffen.

Sind Sie Vegetarier?

Nein, aber ich esse kaum Fisch und Fleisch. Wenn es jetzt ein toller Abend ist und die Leute das Fleischessen ganz bewusst zelebrieren, dann will ich nicht der Spielverderber sein, sondern esse mit – und genieße das dann auch. In den vergangenen Monaten bin ich richtiggehend zum Suppen-Fan geworden. Gemüsesuppen, Hammer! Das kommt vielleicht von den vielen Aufenthalten in Asien, wo man ja Suppen schon zum Frühstück isst.

Kochen Sie auch selbst?

Ja, gern. Wenn ich Zeit habe, dann sowieso. Bei mir begann das, als ich Vater wurde. Dann beschäftigt man sich ja zwangsläufig mehr damit, was serviert wird – auch, wenn die Kids das dann gar nicht haben wollen. (lacht) Wiener Schnitzel und Spaghetti sind halt nicht zu schlagen.

Mag Ihr Sohn Ihre Suppen?

Sagen wir mal so: Er respektiert sie. (lacht)

„Champagner-Empfang, was soll das? Wir sind zurück auf dem Bolzplatz“ – ist das die Devise? Sagen Sie sich, genug gefeiert, nach „Tage wie diese“, dem größten Hit Ihrer Bandgeschichte?

Im Grunde geht es darum, für sich herauszufinden, was wesentlich ist. Und dass man nach vielen teilweise schönen, teilweise oberflächlichen Sachen zurückkehrt zum wirklich Wichtigen. Zum Beispiel zu dem Spaß, den man gemeinsam mit Probenraum hat.

Mussten Sie angesichts des „Tage wie diese“-Trubels erstmal schlucken?

Nein, überhaupt nicht. Solche Lieder laufen dir zu. Die bekommt man geschenkt. Ich kann gar nicht erklären, wie man so etwas schreibt; das ist zufällig passiert. Vielleicht muss man sich das wie einen Zauberwürfel vorstellen: Man fummelt Ewigkeiten daran herum, und dann passen plötzlich alle Seiten. Und du weißt leider überhaupt nicht mehr, wie du dahin gekommen bist. Mein großer Wunsch ist, dass wir vielleicht noch mal so ein ähnlich erfolgreiches Lied hinbekommen. Wer weiß.

Wird man Sie in 200 Jahren in einem Atemzug mit den Rolling Stones nennen?

Ach nee, will man auch gar nicht, und was hätte man auch davon? Mir reicht es, wenn wir in 200 Jahren eine Lokalgröße sind. Es gibt in den Düsseldorfer Altstadt das „Schneider Wibbel Haus“. Der Schneider Wibbel hat zur Zeit Napoleons gelebt und sich dort lange vor den Franzosen versteckt. So wurde er zur Kultfigur. Es wäre fein, wenn in 200 Jahren die Düsseldorfer Grundschüler einen alljährlichen Tagesausflug machten, erst zu Schneider Wibbel und dann rüber zum Südfriedhof zu den Toten Hosen. (lacht) Wir haben dort ein Gemeinschaftsgrab gekauft und werden alle einmal dort liegen.

Es scheint, Sie brauchten etwas Abstand. Sie haben einige Nebenprojekte gemacht und sich fünf Jahre Zeit gelassen mit dem neuen Album.

Nach „Ballast“ hatten wir die Regale mit unseren Song-Ideen leer geräumt. Aber dann sammelt sich ganz von alleine mit der Zeit wieder Material an. Wir machen also keine langen Pausen, in denen nichts geschieht. Man ist immer irgendwie in einem Vorbereitungsmodus. Wie diese Fußballweisheit: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach dem Album ist vor dem Album.

Und dass Nazis Scheiße sind, singen Sie ja auch seit 30 Jahren …

Ich glaube, ich brauche nicht den xten Song von uns gegen Nazis . Man kennt unsere Haltung. Wir haben auch dieses Mal wieder alle möglichen politischen Lieder geschrieben. Sie haben am Ende nicht auf dieses Album gepasst. Es lag an anderen Kriterien. Nicht unbedingt, weil sie schlecht waren. Sondern im Kontext halt nicht gepasst haben. Das eine oder andere erscheint sicher irgendwann einmal, vielleicht auf einer Single.

Sie haben mal, vor über 20 Jahren, ein Interview mit Angela Merkel gemacht. Würden Sie das gerne heute noch mal wiederholen?

Sie wäre eine interessante Wahl. Zurzeit ist ausgerechnet Frau Merkel eine Hoffnungsträgerin. Viele Menschen, auch im Ausland, bangen darum, dass sie durchhält und weitermacht und sehen in ihr und Deutschland einen Stabilitätsfaktor. Das ist eine Rolle, die für uns alle ungewohnt ist. Die ich aber gut heiße. Ich glaube, dass ein Interview mit ihr für mich auf eine ganz andere Art lehrreich wäre als früher. Angela Merkel ist inzwischen verdammt erfahren. Ich bin weiß Gott nicht mit allem zufrieden, was sie sagt und tut. Aber gewisse Standpunkte, die sie in den letzten Jahren eingenommen hat, nötigen mir wirklich Respekt ab.

Wie lange macht der Stabilitätsfaktor Tote Hosen noch weiter?

Verbindlich kann ich nur sagen: So ein bis zwei Wochen wird es noch gehen.

Können aber auch 20 werden?

Ja, wir sehen das wie ein Veteran in der Bundesliga. Immer schauen, was die Knochen machen und dann gucken, wie es weitergeht. (lacht)

Zur Person

Campino (54, eigentlich Andreas Frege) ist Sänger, Frontmann und Songwriter der Punk-Band Die Toten Hosen. Er war Sänger der Band ZK, bevor er 1982 mit Andreas von Holst (Kuddel), Michael Breitkopf (Breiti), Andreas Meurer (Andi), Trini Trimpop und Walter November die Toten Hosen gründete. Campino hat auch schon als Schauspieler gearbeitet. In der Neufassung von „Peter und der Wolf“ wirkte er als Sprecher mit, dafür bekam er 2016 den Echo Klassik. Campino, der sich sozial und politisch engagiert, hat einen Sohn mit der Schauspielerin Karina Krawczyk (45).