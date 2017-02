Internet Bushido und die DHL  wenn der Postmann gar nicht klingelt

Rapper Bushido ist gerade nicht so gut auf die Deutsche Post zu sprechen – vor allem das Thema Paketzustellung hat es ihm angetan. Nun entwickelt der Streit im Internet ein unterhaltsames Eigenleben.

Ja, was ist denn da nur bei Bushido los? Erst hört man lange gar nichts Interessantes von dem Rapper – und dann lässt sich der 38-Jährige auf einmal ausführlich und in aller Öffentlichkeit über ein privates Ärgernis aus. Anlass war, so berichtet die "Bild"-Zeitung, Bushidos Besuch einer Berliner Post-Filiale. Anschließend beschwerte er sich via Twitter über "unfassbare Zustände". Das satirische Online-Portal „Bohemian Browser Ballett“ nahm daraufhin einen Rap-Song auf, in dem ein als Postbote verkleideter Mann gegen Bushido austeilt. Aber: Das war's noch lange nicht.

Bushido wollte das nämlich offenbar nicht auf sich sitzen lassen und nahm seinerseits ein Video auf, in dem er fast zehn Minuten lang erklärt, warum er eigentlich so sauer auf die Post ist. Seit Monaten bekomme er keine Pakete mehr von DHL: „Die weigern sich, die stellen mir das nicht mehr zu wegen irgend so einer komischen Sache.“ Das heißt: Er muss jedes Mal aus dem brandenburgischen Kleinmachnow mit Abholzetteln zur Postfiliale nach Berlin fahren. Das nerve ihn. Und es geht noch weiter: „Da sitzen und stehen Leute hinter dem Tresen, da denke ich mir, wie habt ihr überhaupt einen Beruf in eurem Leben bekommen?“ Neulich habe er eine halbe Stunde warten müssen – und dann sei das Paket nicht mehr dagewesen. Er sei dann auf 180 gewesen, was ja durchaus verständlich ist. Weniger nachvollziehen kann man dann allerdings Bushidos Drohung an den als Postboten verkleideten Rapper aus dem Satire-Video, er werde schon sehen, was er davon habe. Er habe da „Mittel und Wege“…

Was das für Mittel und Wege sind, wird sich zeigen. Das Internet hat derweil noch ganz eigene Mittel und Wege gefunden, auf Bushidos Video zu reagieren. Der Autor Shahak Shapira hat Bushidos längliche Ausführungen zusammengeschnitten, mit trauriger Klaviermusik unterlegt und das Ganze auf Facebook veröffentlicht – mit folgender Botschaft: „Mit freundlichen Grüßen an Bushido – die größte Heulsuse im ganzen Internet.“

