Leute Adel Tawil im Interview: Ich fühle mich als Berliner

Ex-Boyband-Sänger Adel Tawil hat ein neues, reifes Album herausgebracht: „So schön anders“. Grund genug für ein Gespräch.

Herr Tawil, Ihre Mutter ist Tunesierin, der Vater Ägypter. Kannten Sie den Begriff „Nafri“?

Nein, den kannte ich nicht. Es ist erstaunlich, was Worte bewirken können. Für mich klingt „Nafri“ sofort negativ und abstoßend.



Fühlen Sie sich durch eine solche Bezeichnung verunglimpft?

Ja. Man wird sehr in einen Topf geworfen. Ich bin überrascht, wie schnell das ging. Plötzlich werde ich von vielen ganz anders gesehen, auch werde ich neuerdings viel häufiger auf meine Wurzeln angesprochen. Klar sehe ich anders aus und habe vielleicht andere Traditionen und einen anderen kulturellen Hintergrund, aber: Ich fühle mich als Berliner. Ich habe mich auch immer als Berliner gefühlt.



Sie haben Ihr Lied „Gott steh mir bei“, das nun auch auf „So schön anders“ enthalten ist, direkt nach dem LKW-Anschlag in Berlin im Dezember ins Netz gestellt. Mit welchem Hintergedanken?

Der Anschlag hat mich schockiert. Dass es ein Tunesier war, hat mich ebenfalls erschüttert. Mein Statement ist letztlich, dass man die Sache mit der Religion nicht so hoch hängen sollte. Ich singe ja „Ich hab‘ die Bibel nicht gelesen/ Hab‘ den Koran nicht dabei“. Meine Ansicht ist: Religion ist Privatsache, jeder soll glauben, was er will.



Wie war das bei Ihnen zu Hause?

Religion war nie wichtig. Sie war nur ein kleiner Teil unserer Erziehung. Gewisse traditionelle Werte wurden uns zwar mitgegeben, aber immer in einem liberalen Zusammenhang. Werte wie: Du sollst gut sein. Du sollst niemanden verletzen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich stehe irgendwo zwischen den Stühlen. Die einen behaupten, ich sei böse, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Den anderen bin ich nicht Moslem genug. Ich sage: Entspannt euch. Es gibt Wichtigeres im Leben.



Wie politisch ist Ihr „Gott steh mir bei“ gemeint?

Der Song an sich ist nicht politisch, sondern er drückt meine Sicht auf die Welt aus. Die Stimmen, die Radikalisierung und Vorurteile schüren, sind laut, aber sie sind nicht in der Überzahl. Deshalb finde ich eine Bewegung wie „Pulse of Europe“ mit ihrer Botschaft „Wir sind für etwas“, nämlich für ein gemeinsames Europa, sehr toll.



Musikalisch ist „Gott steh mir bei“ allerdings ein ausgesprochener Kracher. Hat mir gefallen.

Das musste so sein. Um der Botschaft Nachdruck zu verleihen, musste der Refrain ein echtes Pfund sein. Auch ich kann laut sein, und jetzt ist die Zeit dafür.



„Eine Welt eine Heimat“ ist nicht nur die schnellste Nummer des Albums, sondern auch ein Duett mit den Pop-Legenden Youssou N’Dour aus dem Senegal und Mohamed Mounir aus Ägypten.

Das ist für mich die Hymne schlechthin. Wir singen in fünf Sprachen, dass wir alle eine gemeinsame Heimat haben, nämlich diese, die einzige Welt. Die Message kommt natürlich deutlicher rüber, wenn ich das mit zwei lebenden Legenden der afrikanischen Musik mache. Ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat.



Das letzte Lied „Sensation“ hört sich so euphorisch an, als hätten es die Sportfreunde Stiller geschrieben.

(lacht): Ja, ein sehr liebenswert positiver Song ist das. Ich habe beim Schreiben an die Menschen gedacht, die in der zweiten Reihe stehen, etwa die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die bei der Flüchtlingskrise angepackt und gemacht haben. Für mich steht „Sensation“ in der Tradition von „So soll es sein, so kann es bleiben“ von Ich + Ich.



Insgesamt klingt das Albung„So schön anders“, als würden Sie die Hörer durch Ihren kompletten Gefühlshaushalt schleusen.

Ja, das sind die vergangenen drei, vier Jahre im Schnelldurchlauf. Sowohl die Trennung als auch der Unfall (gemeint ist die Scheidung von Ehefrau Jasmin Weber sowie ein Unfall, der Tawil fast das Leben gekostet hätte, S.R.), sind zwei einschneidende Ereignisse gewesen, bei denen man sich fragt, was wichtig ist im Leben und was am Ende bleibt. Ich habe auf diesem Album wirklich versucht, einen Einblick in meine private Gefühlswelt zu geben.



Hat Ihnen das selbst bei der Verarbeitung geholfen?

Ja. Es gibt ihn tatsächlich, den therapeutischen Zweck der eigenen Musik. Das erste Lied, das ich nach der Trennung schrieb, war „Mein Leben ohne mich“. Heute mit mehr Abstand merke ich, wie intensiv sich diese Zeit angefühlt hat.



Sie singen „Für uns gab es den ganz großen Plan/ Du ertränkst alles in Benzin und zündest es an“. Das ist schon hart.

Für mich war das eine wahnsinnig schwierige und belastende Situation. Wir hatten über Jahre gemeinsam diese Beziehung aufgebaut, sind den Schritt „Ehe“ gegangen, und es hätten ja nur noch die Kinder gefehlt. Ich hatte – im positiven Sinne – das Gefühl: „Das ist es jetzt. Ich bin angekommen.“ Ich hatte im Leben nicht damit gerechnet, dass wir kurze Zeit später in der Scheidungsstatistik auftauchen würden. Aber schon richtig, das Lied ist ein kleines bisschen unfair. Es beschreibt die wütende Phase nach diesem „Was habe ich bloß übersehen?“







Zur Person

Adel Tawil, 38, in Berlin geboren, ist ein Musiker, Songwriter und Produzent, der durch seine Mitwirkung in den Bands The Boyz und neben Inga Humpe in Ich + Ich bekannt wurde. Sein Vater ist Ägypter, seine Mutter Tunesierin. Am 17. April veröffentlicht er sein zweites, poppig-melodisches Album mit dem Titel „So schön anders“. Im Rahmen seiner Tournee gastiert Tawil am 1. November in Zürich (Halle 622). (sr)