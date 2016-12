Internet "Warum haben Katzen Angst vor Gurken?" - Was die Deutschen 2016 am häufigsten bei Google suchten

1. Was hat Böhmermann gegen Erdogan gesagt?2. Was ist ein Putsch?3. Was ist Pokémon Go?4. Was ist Brexit?5. Was ist Ceta?6. Was sagt Russland zu Syrien?7. Was ist ein Reichsbürger?8. Was ist TTIP?9. Was ist eine Paywall?10. Was los Digga ahnma?