Kurios Viraler Hit: Schottische Zeitung macht aus Trumps Amtseinführung eine "Twilight Zone"-Folge

Einen bösen Scherz erlaubte sich der schottische "Sunday Herold": Ein Redakteur der Zeitung dichtete kurzerhand die Amtseinführung des zukünftigen US-Präsidenten Trump in eine Episode von "Twighlight Zone" um - und das Netz steht Kopf.

The Sunday Herald TV Section wins today. pic.twitter.com/OanCZdznGJ — George Takei (@GeorgeTakei) 15. Januar 2017

Donald Trumps Amtseinführung ist nur noch wenige Tage entfernt – dann ist es Wirklichkeit, was vor einem Jahr noch undenkbar schien: Der 70-jährige Immobilienmogul wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten sein.Seine Amtseinführung wird dabei natürlich live in unzähligen Ländern zu sehen sein. Unter anderem auch in Schottland, dem Erscheinungsort des „Sunday Herald“, der derzeit im Netz viel von sich reden macht. Dank ihrem Redakteur Damien Love. Dieser erlaubte sich nämlich einen Scherz, der nun im Netz viral geht.So dichtet er die Amtseinführung des Präsidenten, eigentlich eine ernste Sache, kurzerhand in eine Episode von „Twilight Zone“ um.Zur Erinnerung: Diese Sendung war in den fünfziger und sechziger Jahren in den USA sehr erfolgreich und konnte auch in Deutschland sein Publikum finden. Die Serie bot dabei kurze, mysteriöse Stories, die meist mit einem überraschenden, nicht selten makabreren, Twist endeten. Oft wirkten sie abgedreht, ebenso oft konnte man sie ins Science Fiction-Genre einordnen und dieses ungute Gefühl am Ende einer jeden Folge mit den Worten „ist ja eh nicht möglich“ zum Schweigen bringen. In diese Kerbe schlägt nun auch Love mit seiner Vorschau über die Amtseinführung.„Nach langer Abwesenheit kehrt die Serie „Twilight Zone“ mit einer der ambitioniertesten, teuersten und kontroversesten Produktionen in der Geschichte des Fernsehens zurück.“, heißt es da. Love weiter: „Die Geschichte beginnt in einer albtraumhaften Version von 2017, in der in der ein großer Teil der US-Wähler dazu gebracht wurde, für Donald Trump zu stimmen.“ Das klinge laut Autor zwar „weit hergeholt, aber im Lauf der Folge wird die Geschichte mehr und mehr plausibel.“Diese „Episode“ konzentriere sich auf die „Amtsinführung von Donald Trump“, den aufschwellenden Protesten und der immer größer werdenden Verzweiflung rund um die Zeremonie. Auch wenn die Geschichte laut Autor nicht ganz logisch sei, so sei es doch „ein beunruhigender Blick auf die Schrecken die kommen könnten, wenn wir nicht aufpassen.“Der Eintrag ging viral, nachdem der britische Songschreiber und Sänger Billy Bragg ein Foto davon auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. Binnen eines Tages wurde das Foto über 130 000 mal geteilt und knapp 2 5000 mal kommentiert. Zuvor war es von George Takei aufgegriffen worden, der es über Twitter an seine knapp zwei Millionen Follower weitergab.