Kurios Twitter-Trend: Vegane Filmzitate - Hier finden Sie die besten Tweets

Können Sie sich Hannibal Lecter als Veganer vorstellen? Auf Twitter kursiert derzeit ein Trend, der genau dieser Frage nachgeht. Hier finden Sie die besten Tweets zum Hashtag "veganeFilmzitate".

"Ich genoss seine Grünkernbratlinge mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti." #veganeFilmzitate — Meike Lobo (@meikelobo) 9. Januar 2017

"Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Veganer bist, dann sagst du: Ja!"#veganeFilmzitate — Stefan.S (@_Kaliido_) 9. Januar 2017

#veganeFilmzitate

Die erste Regel des Vegan Club lautet: Ihr redet über den Vegan Club! — Professor Pineapple (@PrPineapple) 9. Januar 2017

"Veganer explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft. Ganz egal, wie vegan sie sind."#veganeFilmzitate — WORDMAN! (Nänänänä) (@Ro_Post) 8. Januar 2017

"Was ist das?"

"Blaue Tofu-Wurst."

"Was kann die?"

"Sie leuchtet blau."

"Aha, verstehe."#veganeFilmzitate — Theodor Rant (@Theodor_Rant) 9. Januar 2017

Veganer haben es nicht unbedingt leicht. Sie sind oft Opfer von Spott und sehen sich mit unzähligen Vorurteilen konfrontiert. So sollen sie immer wieder alle darauf hinweisen, dass sie vegan leben, ihre Ernährung zu einer Art Lebenskult stilisieren und gelten meistens als „Hippster“.Diese und weitere Klischees werden derzeit auf Twitter gesammelt - auf sehr humorvolle Art und Weise. Unter dem Hashtag „veganeFilmzitate“ geben dort Twitternutzer teil urkomische, komplett vegane, Filmzitate wieder.Wie hätte zum Beispiel Hannibal Lecter, wohl einer der berühmtesten Filmschurken aller Zeiten, geklungen, wenn er nicht eine Vorliebe für Menschenfleisch gehabt hätte?Klingt dann doch weniger dramatisch als das Original.Oder erinnern Sie sich an eines der berühmtesten Zitate aus dem Klassiker „Ghostbusters“?Vegan könnte das so klingen:Auch David Finchers “Fight Club” erhält ein „veganes“ Zitat – ganz nach dem Klischee, dass Veganer gerne über ihren Lebenswandel reden:Das Original:Oder Robert Rodriguez Klassiker „From Dusk Till Dawn“ – können Sie sich das Ende des Films mit „veganen“ Zitaten vorstellen?Im Original:Rambo wäre auch vielleicht viel weniger brutal, wenn die Zitate vegan gewesen wären…Das soll es dann auch fürs erste mit Zitaten gewesen sein, wir verabschieden uns wie John McClane, aka. Bruce Willis in „Stirb Langsam“ mit den Worten:Im Original: