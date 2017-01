Berlin "Schönster Strafzettel der Welt": Neunjährige begnadigt falschparkende Polizisten

Eine kleine Nachwuchs-Politesse schrieb Berliner Polizisten ein Knöllchen wegen Falschparkens und entzückte damit zahlreiche Menschen im Netz. Nun zeigte sich die Neunjährige gnädig.

Da dürften die Berliner Polizisten gestaunt haben: "Bußgeld wegen Falschparkens in einer Einbahnstraße" stand auf einer Notiz, die die Beamten am Montag an ihrem Streifenwagen fanden. Unterschrieben war das besondere Knöllchen mit "Meggie, 9 Jahre, bald Politesse". Auf ihrer Facebook-Seite bezeichnete die Berliner Polizei Meggies Nachricht als den "schönsten Strafzettel der Welt".Für ihren Verstoß hatten die Polizisten natürlich einen guten Grund, wie sie am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter erklärten: "Liebe Meggie, wenn uns jemand ganz dringend um Hilfe ruft, dürfen wir auch mal falsch in Einbahnstraßen parken. Deine Polizei." Außerdem hatten sie noch eine Bitte an das Mädchen: "Drückst du vielleicht nochmal ein Auge zu?"Diese Reaktion inklusive plausibler Erklärung leuchtete der kleinen Nachwuchs-Politesse offenbar ein, denn laut einem weiteren Tweet der Berliner Polizei ließ sie ausrichten: "Ihr seid begnadigt^^ einmal ist keinmal!"Na da haben die Verkehrssünder ja noch einmal Glück gehabt.