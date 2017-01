Washington Rap-Geste bei Vereidigungszeremonie - Paul Ryan verwirrt

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan (46), ist bei einer Vereidigungszeremonie vom Sohn eines Kongressabgeordneten verwirrt worden.

Der 17-jährige Sohn von Roger Marshall aus Kansas machte eine „Dab“-Tanzgeste, während er bei der Zeremonie die Bibel hielt - Ryan dachte wohl, Cal Marshall müsse niesen und fragte: „Alles in Ordnung?“ Der Teenager antwortete: „Mir geht’s gut“, verharrte aber in der Tanzpose. Ryan blieb hartnäckig und sagte: „Könntest du bitte deine Hand herunternehmen?“



This cheeky 'dabber' really confused Speaker Paul Ryan at Rep. Roger Marshall's ceremonial swearing in today https://t.co/sYm9k7isKy pic.twitter.com/maCecmZBW8 — NBC New York (@NBCNewYork) 3. Januar 2017

Das sogenannte Dabbing ist eine Tanzbewegung, die vor allem von US-Sportlern und Rappern populär gemacht wurde. Die Geste soll daran angelehnt sein, wie man sich verhält, um einen lauten Nieser abzumildern: Man steckt die Nase in die Armbeuge.

Der Kongressabgeordnete Marshall schrieb später auf Twitter über seinen Sohn: „Er hat jetzt Hausarrest.“ Ryan, der von der Unterbrechung eher amüsiert wirkte als verärgert, schrieb: „Gerade mit den Vereidigungsfotos fertig. Fast 300 Abgeordnete. Unzählige süße Kinder. Verstehe immer noch nicht, was Dabbing ist.“