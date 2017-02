Köln Quiz-Frage ungenau formuliert: Jauch-Kandidat bekommt zweite Chance

Ein Teilnehmer bei "Wer wird Millionär" beantwortete eine Frage falsch und fiel auf 500 Euro zurück. Jetzt darf er aber erneut teilnehmen, weil die Frage "nicht klar genug formuliert war".

A) Friedrich Wilhelm

B) Ludwig Maximilian

C) Ernst August

D) Peter Alexander

Was nun?

"Wer wird Millionär"-Kandidat Max Graf von Arnim sah sich in der Sendung vom Montag mit folgender 32.000 Euro-Frage konfrontiert:Wer ist Namensgeber einer der drei größten deutschen Universitäten?Sein Telefonjoker riet ihm zur richtigen Antwort B, doch der Teilnehmer entschied sich anders: Mit Antwort A lag er daneben und fiel auf 500 Euro zurück. Das ist für Max Graf von Arnim, einem Nachkommen der Schriftstellerin Bettina von Arnim besonders ärgerlich, weil die Frage mit ihren Antwortmöglichkeiten irreführend gewählt ist. Einen Ludwig Maximilian habe es nämlich nie gegeben und die besagte Münchner Universität beziehe sich auf Herzog Ludwig IX. und König Maximilian I.Die Veranstalter verkündeten später auf Facebook, dass die Frage "nicht klar genug formuliert" gewesen sei. Weiter heißt es in der Erklärung des Senders: "Gleichzeitig waren – wie auch in der Sendung zu sehen – für die Antwort-Entscheidung des Kandidaten nie die Identitäten der historischen Namensgeber relevant, sondern richtigerweise immer die Frage, welche Universitäten bekannt sind und wie groß die Anzahl der dort Studierenden ist. Die Entscheidung des Kandidaten fiel bedauerlicherweise auf Antwort A: Friedrich Wilhelm – und er hatte dabei die Westfälische Wilhelms Universität in Münster im Sinn, die nicht zu den drei größten deutschen Unis zählt. Damit war die Antwort definitiv falsch."Als Lösung wurde nun vereinbart, dass der Teilnehmer in einer künftigen Sendung erneut teilnehmen darf. Dann muss er sich aber, wie andere Kandidaten auch, in der Auswahlrunde am Anfang qualifizieren, um wiederholt auf dem Quiz-Stuhl Platz nehmen zu dürfen.