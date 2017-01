Kurios Pure Schadenfreude: Video einer Kanadierin auf eisglattem Boden geht viral

Schadenfreude ist die schönste Freude. Vor allem, wenn es einen nicht selbst trifft. Das sieht und hört man auch in einem viralen Video aus Kanada.

Schadenfreude ist immer noch die schönste Art von Freude, sagt der Volksmund – zumindest, wenn man nicht die Person ist, die den Schaden zu beklagen hat.Auf der Videoplattform „Youtube“ geht gerade ein Video viral, welches kurz nach den Weihnachtsfeiertagen in Kanada aufgenommen wurde. Dort hatten sich die Straßen nach Eisregen teilweise in eine Rutschbahn verwandelt. So auch die Einfahrt der Youtuberin Caroline Charter, die mit ihrer Kamera die Versuche ihrer Schwester festhielt, sicher in ihr Auto einzusteigen – mit mäßigem Erfolg.Auch der zur Hilfe geeilte Vater konnte seiner Tochter nur bedingt helfen, sich auf den Beinen zu halten. Alles unter den Augen der Familie, die das Geschehen filmte. Vor allem die Mutter der Strauchelnden hat dabei hörbar ihren Spaß. Schauen Sie sich das Video daher unbedingt mit Ton an.Die Frau schaffte es letztlich dann doch noch in ihr Auto und konnte wegfahren. Wie es in der Beschreibung des Videos heißt, waren wenigsten die Straßen gestreut und sicher zu befahren.