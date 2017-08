vor 4 Stunden dpa London Polizist begeistert Internet mit Tanzeinlage bei Londoner Karneval – mit Video!

Mit einer Hip-Hop-Tanzeinlage beim Londoner Notting-Hill-Karneval hat ein Polizist einen kleinen Internet-Hype ausgelöst. Mehrere Videos, die im Netz kursieren, zeigen den Mann in voller Montur beim Tanzen – unter dem Jubel von Besuchern des Fests, das am Sonntag und Montag Hunderttausende in den Londoner Stadtteil lockte. Der Notting-Hill-Karneval wurde in den 1960er Jahren von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen.