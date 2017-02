Essen Politisches Statement: Rot-Weiss Essen nimmt Trump und seinen Pressesprecher auf die Schippe

Kein Eintritt mehr für Leute in Blue-Jeans und eine Mauer um Gelsenkirchen - der Regionalligist Rot-Weiss Essen macht mit einem Video, in dem sie den US-Präsidenten Donald Trump und seinen Pressesprecher Sean Spicer auf die Schippe nehmen, von sich reden - und setzt ein politischen Statement.

Eine denkwürdige Pressekonferenz

Rot-Weiss Essen gehörte mal zu den großen Namen im deutschen Fußball, kann auf eine Meisterschaft und die Teilnahme am DFB-Pokal-Finale 1994 zurückblicken. Doch seit seiner Insolvenz 2010 ist der Verein nur noch in den unterklassigen Regionen anzutreffen, aktuell in der Regionalliga West.Das verdirbt den Essenern jedoch nicht die Freude an ihrem Jubiläum. Dieses Jahr feiert der Club sein 110 jähriges Bestehen.Und speziell für dieses Jubiläum hat sich der Verein jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und setzt damit gleichzeitig ein politisches StatementEigentlich sollte es eine normale Pressekonferenz werden, bis der „Funktionär“ Gottfried Würzer ans Mikrofon kam. „Eines muss ich mal klarstellen“, beginnt er eine denkwürdige fünf-minütige Rede – und stellt direkt erst mal klar, dass die Essener alleiniger, echter Niederrheinpokalsieger und auch Deutscher Meister sind. Das sei eine „faktische Wirklichkeit“ was jetzt auch mal „die in Bayern“ kapieren sollten.Auch die Zuschauerzahlen die in den aktuellen Tageszeitungen genannt werden – alles Lüge. Rot-Weiss Essen hätten die meisten Zuschauer in der Ersten und Zweiten Liga. Bei einem Spiel sollen nur 6300 Zuschauer gewesen sein? Das ist eine Unverschämtheit – na gut, vielleicht eine mögliche Wahrheit, wie er dann doch gesteht. Allerdings könne man mit „alternativen Fakten“ belegen, dass das Stadion mit über 17.000 Zuschauern ausverkauft gewesen sei. Zum Beweis legt er Fotos vor und sagt: "Schauen Sie mal, die Tribüne platz fast aus allen Nähten!"Das ist aber nicht der wirkliche Skandal für den "Funktionär": Viel schlimmer ist für Würzer, dass immer mehr Gelsenkirchener Fans die Zufahrstraßen zum Stadion verstopfen. Die Lösung: Eine Mauer zu Gelsenkirchen – raten Sie mal, wer dafür zahlen soll. Kleiner Tipp: Nicht Rot-Weiss Essen.Spätestens jetzt sollte Ihnen klar sein, wer für diesen kuriosen Auftritt Pate stand.Nach fünf Minuten ist die „Konferenz“ vorbei und echte Funktionäre betreten die Bühne. Die Auflösung: Der ominöse Herr Würzer ist ein Schauspieler vom Schauspielhaus Essen, die ebenfalls in diesem Jahr Geburtstag feiern. Der Auftritt sollte nach Club-Präsident Michael Welling einerseits eine Möglichkeit sein, auch deren Jubiläum zu würdigen, andererseits vor allem aber auch ein Statement für die Pressefreiheit sein. „Auch wenn uns nicht immer gefällt" was die Presse schreibt, sagte er, so finde er die „Rolle der Presse“ doch „extrem wichtig.“