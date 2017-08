Konstanz Politik auf Pappe: Der Plakatwahlkampf für die Bundestagswahl beginnt

Viele sind genervt, wenn die Parteien die Innenstädte zum Schlusspurt des Wahlkampfs in einen Schilderwald verwandeln. Aber so manches Wahlplakat lohnt einen zweiten Blick. Wir haben ein Auge auf die aktuellen Werbebotschaften geworfen. Und die witzigsten Plakate der vergangenen Jahre zusammengestellt.



Wahlplakate from Hell: Wählt uns. Wir stecken für euch den Kopf in den Sand. Mit Sogar mit Anzug! https://t.co/PRpucTV5Za #ltwsh pic.twitter.com/cJrUVGFjKi — Martin Fuchs (@wahl_beobachter) 29. März 2017



Wahlplakate from Hell: Dürfen eigentlich auch Veganer (aus Liebe) Kalb wählen? https://t.co/PRpucTV5Za pic.twitter.com/qF9JHg6lWy — Martin Fuchs (@wahl_beobachter) 27. Februar 2017



Top of the Blog 2016: Über 20.000 Leser machten Wahlplakate from Hell Berlin & MV zu meinem Top-Blogpost https://t.co/DwWYfo5XP1 #agh #ltmv pic.twitter.com/2iyyjtzQUy — Martin Fuchs (@wahl_beobachter) 31. Dezember 2016



Wahlplakate from Hell: Bass, Bass, wir brauchen mehr Bass! via eulenglück https://t.co/md44GuxCdj pic.twitter.com/o1e6AYdEfo — Martin Fuchs (@wahl_beobachter) 16. August 2016

Der Wahlkampf in Bremen hat Unterhaltungswert - dank der Wahlplakate from Hell #hbwahl http://t.co/54QxcdpIWI pic.twitter.com/AT5Fn8QQmq — Martin Fuchs (@wahl_beobachter) 6. Mai 2015

Einmal lachen für zwischendurch. Alle Wahlplakate from Hell zur Bremenwahl http://t.co/54QxcdpIWI #hbwahl pic.twitter.com/WmLwN4GAen — Martin Fuchs (@wahl_beobachter) 6. Mai 2015

Im Südwesten beginnt in diesem Tagen klar erkennbar der Bundestagswahlkampf. Etwa sechs Wochen oder Wahl starten die Parteien in der regel mit den Plakatierungen. Wie der baden-württembergische Gemeindetag erklärte, entscheiden die Kommunen selbst, ab wann sie das Plakatieren erlauben. Eine einheitliche zeitliche Vorgabe gibt es nicht. In vielen Orten dürfte es am Samstag losgehen. Doch schon davor sorgten einige der Bildmotive für Aufsehen.Während die CDU ankündigt, statt Angela Merkel erst einmal die Themen Arbeit, Familie und Sicherheit bildlich in Szene zu setzen, zeigt ein aktuelles Wahlplakat der AfD Parteichefin Frauke Petry in Großaufnahme. Im Arm hält Petry ihr neugeborenes Kind. Eine Bildauswahl, die auf Kritik stößt, vornehmlich aus dem linken Lager. Die Linke selbst wiederum inszeniert sich über buntgedruckte Schlagworte wie Frieden und Respekt und dazu passende Slogans. Eine andere Bildsprache wählt die SPD. Die Sozialdemokraten inszenieren sich mithilfe von Fotos, die Szenen aus dem typisch deutschen Alltag abbilden sollen - etwa ein genervtes Kind beim Hausaufgaben machen. "Bildung darf nichts kosten - außer etwas Anstrengung" lautet der Spruch daneben.Auf im wahrsten Sinne des Wortes plakative Aussagen setzen auch Die Grünen. "Entweder Schluss mit Kohle oder Schluss mit Klima" ist einer der Sätze, mit dem die Partei - in vom Internet inspiriertem Schriftdesign - auf sich aufmerksam macht. Beim ersten flüchtigen Blick auf die Plakatmotive der FDP wiederum könnte man glatt meinen, dass man es mit Werbung für Herrenmode zu tun hat. In zeitloser Schwarz-Weiß-Optik mutiert Parteichef Christian Lindner hier zum Vorzeigemodel.Das mag überrraschen. Im Vergleich zu den Wahlplakaten aus den vorherigen Bundes- und Landtagswahlen mutet die Werbung der deutschen Parteien trotzdem erstaunlich zahm an. Tatsächlich haben die Schilderwälder in Wahlzeiten schon weit kuriosere Austriebe zu Tage gelegt: Von Ziegenböcken über Laptopnutzer mit Bauarbeiterhandschuhen bis hin zu erotischem Bildmaterial.Eine Auswahl kurioser Wahlplakte der vergangenen Jahre: