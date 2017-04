Digital Neue Trend-App "FaceApp" macht aus Männern Frauen - mit Bildern der SÜDKURIER-Online-Redakteure

Eine neue App schlägt derzeit hohe Wellen in den sozialen Netzwerken: FaceApp macht mit Filtern einen User zur Frau, zum Kind, zum alten Mann, oder bringt den Anwender zum lachen, auch wenn man es nicht direkt will - natürlich musste die SÜDKURIER-Online-Redaktion das ausprobieren. Hier sehen Sie das lustige Ergebnis.

Ralph Denzel - Online-Redakteur

Mit einem Klick hat man eine Hundeschnauze, die Augen sind wie bei Trickfilmfiguren geweitet oder ein Regenbogen fließt aus dem eigenen Mund. Filter-Apps sind fast immer für den einen oder anderen Lacher gut und daher auch meistens enorm erfolgreich. So wie die Anwendung „Faceapp“, die gerade in den sozialen Netzwerken hohe Wellen schlägt.Wie funktioniert diese App? Zuerst muss man sich in einem bestimmten Rahmen platzieren und ein Foto von sich schießen. Theoretisch kann man allerdings auch schon bereits vorhandene Bilder nutzen. Ein Knopfdruck später kann man dann aus mehreren Filtern auswählen, wie das eigene Gesicht bearbeitet werden soll. Ob alt, jung, von Mann zu Frau bzw. umgekehrt – die Ergebnisse können sich dabei durchaus sehen lassen und wenn man will, direkt auf den gängigen sozialen Netzwerken geteilt werden.Die SÜDKURIER-Online-Redaktion hat es sich nicht nehmen lassen, selbst mal ein paar Filter über die eigenen Fotos laufen zu lassen. Zur Erklärung: Zuerst sehen Sie das normale, unbearbeitete Bild, dann den sogenannten "Alt"-Filter, den "Jüngling" bzw. "Baby"-Filter und letztlich den "Smile"-Filter.

via GIPHY

Tobias Kaiser - Online-Redakteur

via GIPHY

Benjamin Burgard - Online-Redakteur

via GIPHY

Benjamin Brumm - Online-Redakteur

via GIPHY

Guy Simon - Volontär

via GIPHY

1

2

3

4

5









Da unsere weiblichen Kollegen derzeit entweder im Urlaub oder krank (an dieser Stelle liebe Grüße und gute Besserung) sind, mussten die "Herren" der Online-Redaktion auch für sie die Fahne hochhalten - und selbst zur Frau werden. Das würde übrigens dann genau so aussehen:Die App wurde binnen kürzester Zeit mehrere Millionen Mal heruntergeladen und ist weit oben unter den Top-Charts von Apple, Android oder dem Playstation-Playstore zu finden. Wer mit dem Gedanken spielt, diese ebenfalls herunterzuladen, sollte aber bedenken: Die Frage nach Datenschutz ist bei dieser Anwendung durchaus problematisch. So werden die Fotos nicht auf dem Handy bearbeitet, sondern auf einem Server des Herstellers. Deaktiviert man die Internetverbindung seines Telefons, bleibt das Bild auch unbearbeitet. Was mit den Daten passiert, sobald diese beim Entwickler der App "Wireless Lab OOO" worden sind, ist nicht nachvollziehbar.