Die Simpsons sind bekannt dafür, dass sie nicht gerade Fans von Republikanern sind - eben so wenig von US-Präsident Trump. Mit dem gehen sie in einem neuen Clip sehr hart ins Gericht.

Im Video: Wie Homer Simpson Demokrat wurde

Die 100. Tage-Marke ist für jeden US-Präsidenten ein wichtiger Moment. Seit Franklin D. Roosevelt musste sich jeder Präsident an seinen Erfolgen in dieser Zeit messen lassen. Damals wurde diese „Frist“ eingeführt, da Roosevelt gerade das Amt inmitten der großen Weltwirtschaftskrise übernommen hatte. Der 32. Präsident der Vereinigten Staaten bat um 100. Tage Schonfrist, damit seine Reformen greifen könnten – diese blieb bis heute als unsichtbare Linie für Journalisten bestehen. Nach der Zeit wird ein Resümee gezogen, wie sich der Amtsinhaber bisher geschlagen hat.Grundlage sind dann meistens die Versprechen, mit denen der spätere Präsident im Wahlkampf deutlich gemacht hat, wie er sich das Land unter ihrer Führung nach diesem Zeitraum vorstellt. So auch der amtierende Präsident Donald Trump. „America First“, eine Mauer zu Mexiko, Freihandelsabkommen kündigen, China als Währungsmanipulator kennzeichnen, Hillary Clinton ins Gefängnis bringen – Trump hat viel versprochen, aber wenig gehalten.Seinen Fans ist das natürlich reichlich egal – anders bei den Trump-Kritikern. Für sie sind die ersten 100. Tage kein Grund zur Freude, sondern eher eine Aneinanderreihung von Peinlichkeiten und Inkompetenz – sowohl von Seiten des Präsidenten als auch von seinem Team.Zu diesen Kritikern gehört auch die gelbe Kult-Familie „die Simpsons“. Die Serie ist dafür bekannt, dass sie meistens eher kritisch mit republikanischen Kräften umspringt, ist doch Familienvater Homer mittlerweile Demokrat. So fällt auch die Bilanz der gelben Sippe aus Springfield nach den ersten 100. Tagen Donald Trumps bitterböse aus.Auf Youtube veröffentlichte der Sender „Simpsons“ einen kurzen Clip dazu. Bei stürmischem Wetter zoomt die Kamera ins Weiße Haus, wo, augenscheinlich Pressesprecher Sean Spicer, an einem Galgen baumelt. An seinem Jackette klebt ein Zettel mit der Aufschrift: „Ich kündige.“ Kellyann Conway, eine wichtige Beraterin von Donald Trump, hat daraufhin nur den trockenen Kommentar: „Ich ersetze ihn sicher nicht.“Der US-Präsident inzwischen sitzt in seinem Bett, natürlich mit Smartphone in der Hand und kontrolliert seine Errungenschaften der ersten 100. Tage – zum Beispiel, dass er sein Handicap beim Golfen verbessert hat. Als er ein neues Gesetz das Steuern „nur für Republikaner senkt“ sofort „lesen und unterschreiben“ soll, fragt er, ob es denn nicht „Fox News“ lesen könne – er würde sich dann anschauen was sie darüber sagen. Im Fernsehen ersetzt derweil seine Tochter Ivanka eine Bundesrichterin. Wer will, kann übrigens die Halskette und die Robe die sie dabei trägt kaufen – für schlappe 1000 Rubel – ja, Rubel.All das sehen auch die sichtlich beunruhigten Simpsons. Marges einziger Kommentar: „Mein Gott, das ist furchtbar“. Dann holt sie eine Dose Beruhigungsmittel raus und leert sie – „Eigentlich hätten die doch für vier Jahre reichen sollen“. Währenddessen wird Abe Simpson, Homers Vater, abgeschoben – wohin kann er sich nur nicht mehr erinnern.Der Clip endet versöhnlich. „Wir haben 6.8 Prozent von Trumps Amtszeit geschafft!“, verkündet eine Stimme aus dem Hintergrund. Bezahlt soll der Clip übrigens von „Anybody Else 2020“, also zu Deutsch: "Irgendjemand Anders für 2020“, wenn die nächsten US-Wahlen stattfinden.Laut den Simpsons wird dann übrigens Tochter Lisa Präsidentin. Schließlich hatten die Simpsons ja auch schon Trumps Präsidentschaft richtig vorausgesagt