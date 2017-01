Es darf wieder die Burg gestürmt werden: Die japanische Kult-Serie Takeshi’s Castle kehrt auf die Bildschirme zurück.

Takeshi’s Castle – Darum geht es

Die Idee war einfach, aber auch einfach genial. Menschen, vor allem im Japan der 80er-Jahre, lieben Videospiele und Fernsehen. Allen voran: Den Klempner Super Mario, dessen Vorliebe für von Reptilien entführte Prinzessinnen ihn durch unzählige skurrile Level voller Hindernisse schickte. Dabei war das Spielprinzip recht simpel: Mario sprang, wich aus, duckte sich und stand letztlich seinem Endgegner gegenüber, den er in einem Zweikampf besiegen musste. Ein klares Ziel und ein klarer Feind.Einfach, oder?Dieses simple Konzept wurde von ein paar gewieften Produzenten beim japanischen TV-Sender TBS aufgegriffen und in ein Kultprogramm mit bombastischem Erfolg gepresst: Takeshi’s Castle. Auf der ganzen Welt finden sich noch heute treue Fans des Programmes, die bei den Wiederholungen der Show, diese wurde nämlich 1989 nach 133 Folgen eingestellt, einschalteten.Allerdings gab es seit langem keine Möglichkeit mehr den Kampf um das Schloss von Fürst Takeshi im Fernsehen zu verfolgen. Die letzte Wiederholung wurde am 29.10.2010 ausgestrahlt.Nun hat der Privatsender RTL Nitro jedoch angekündigt, die Show wieder ins Programm aufzunehmen. Wohl auch, wegen der treuen Fans, die sich noch heute nach einer Rückkehr der Show sehen. So hat eine inoffizielle Facebook-Fanseite über 800 000 Fans und es gibt unzählige Petitionen zur Spiel-Show, die entweder die Rückkehr auf die Bildschirme fordern, oder, eher aus der Kategorie skurril, die Show sogar olympisch machen wollten. Schließlich trägt Tokio, der Drehort von Takeshi’s Castle, die Spiele 2020 aus.Der General Hayati Tani versuchte jede Woche mit seiner zwischen 90 und 150 Personen starken Mannschaft das Schloss des Fürsten Takeshi einzunehmen. Dieser hatte natürlich was dagegen und versuchte alles, die anstürmenden Möchtegerneroberer zurückzuschlagen. Die Kandidaten mussten sich daher durch allerlei verschiedene Hindernisparcours kämpfen und sahen sich auch ab und an einem von Takeshis Gefolgsmännern entgegen.In jeder Runde schieden Kandidaten aus, bis zum Schluss ungefähr zehn übrig blieben, mit denen der General den finalen Angriff auf die Burg startete. Das war allerdings meistens nicht erfolgreich: In 133 Episoden wurde die Burg gerade mal neunmal erobert.RTL Nitro will die Wiederholungen ab dem 25. Februar zeigen. Jeden Samstag sollen dann zwei Episoden von „Takeshi’s Castle“ laufen, schreibt das Online-Magazin DWDL.