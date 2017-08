vor 3 Stunden dpa Nufringen Mit Tempo 194: Touristen aus Shanghai rasen in Radarfalle

Mit einem Tempo von bis zu 194 Kilometern pro Stunde sind Touristen aus Shanghai in eine Radarfalle im Kreis Böblingen in Baden-Württemberg gefahren. Sie waren wohl davon ausgegangen, dass es auf deutschen Autobahnen keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.