Internet Das waren die Themen im Netz 2016: Von Hu-Rufen, Mannequins und Super-Ronaldo

Was im Alltag womöglich rasch zur Notiz und abgehakt wird, kann im Netz ungeahnte Blüten treiben. Kreative Köpfe basteln lustige Memes, nehmen Politiker gekonnt auf die Schippe oder starten eine Challenge. Ein Jahresrückblick auf die Themen, die das Netz 2016 bewegt haben.

1. #Highfiveselfie

Today is the proudest day of my life. I successfully took a picture of me high fiving myself pic.twitter.com/tCZ53T5JSx — Seth Schneider (@TOSUBUCK) 8. Oktober 2016

Die Netzgemeinde ist stets kreativ, wenn es darum geht, aktuelle Themen zu kommentieren. Das führt dann zu lustigen Bildern von US-Präsident Barack Obama und seinem Vize Joe Biden, zu niedlichen Hamsterbildern anlässlich Hamsterkäufen oder Bildern von Zahnbürsten, die im wahren Leben Kopfhörer sein sollen. Von den zahlreichen Internet-Challenges, die im Netz kursieren, einmal ganz abgesehen. Diese Netzphänomene haben 2016 bewegt und überrascht:Sich selbst ein Highfive geben und dabei mit dem Handy ein Selfie machen? Beinahe unmöglich. Bei dieser Herausforderung geht es darum, das Handy schnell in die Luft zu werfen und in die Hände zu klatschen. Ebenso schnell wie der Trend selbst verbreiteten sich auch Bilder, die Konsequenzen eines missglückten Highfive-Selfies zeigen: Einen zersplitterten Handy-Bildschirm.

2. Obama-Biden-Memes nehmen die US-Wahl mit Humor

Dass Donald Trump der nächste US-amerikanische Präsident wird, hat im November zahlreiche Menschen in den USA demonstrierend auf die Straßen geführt. Im Netz nahmen Nutzer es mit Humor und legten dem bisherigen Präsidenten Barack Obama und seinem Vize Joe Biden diverse Wörter in den Mund - und fiese Streiche.



Biden: ...so, when Trump walks in, you duck and I sock him wit-

Obama: No, Joe pic.twitter.com/sJIejb1rEN — Mollie Goodfellow (@hansmollman) 10. November 2016

3. Nutzer setzen Ronaldos Selbstverliebtheit in Szene



4. Kopfhörer oder Zahnbürste? #Airpods

Der Fußballstar Cristiano Ronaldo steht vor einem teuren Wagen - soweit nichts Ungewöhnliches, doch in diesem Fall gab der portugiesische Schönling der Twitter-Gemeinde eine Steilvorlage. Mit ein wenig Photoshop machten sie aus dem bekanntermaßen selbstverliebten Millionär einen Mechaniker im Blaumann, Batman oder Barbies Partner Ken.

Apples Neuerungen sorgen bei jedem Apple-Event für Gesprächsstoff, in diesem Jahr war der aber besonders groß. Der Smartphone-Riese mit dem Apfellogo stellte nämlich Airpods vor, also kabellose Kopfhörer. Der Grund: Einen AUX-Eingang gibt es seit dem aktuellen iPhone 7 nicht mehr. Nutzer kritisierten den Preis in Höhe von 179 Euro und die Gestaltung - viele sahen sich bereits verzweifelt danach suchen.

Ich freue mich schon auf die weltweite Frage: "Hast du meinen linken Kopfhörer gesehen? Den rechten hab ich!" #AppleEvent — Lisa Be (@Lisa_BePunkt) 7. September 2016

5. #brangelina

Die Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie alias Brangelina, wie das Schauspieler-Paar genannt wurde, bewegte tagelang die sozialen Netzwerke. Manche schrieben gar von einem #braxit - das ist eine Kreation aus Brangelina und Exit, angelehnt an den Austritt von Großbritannien aus der EU (Brexit). Viele Augen richteten sich aber auch auf Brad Pitts Exfrau, zahlreiche Nutzer kramten passende Gif-Animationen von Jennifer Aniston aus der virtuellen Schublade.



6. Stillgestanden für die #Mannequinchallenge

7. Slang mit 1 vong

Alle stehen still, nur einer bewegt sich durch die eingefrorene Szene - derjenige, der das zugehörige Video aufnimmt. Die Mannequin-Challenge brachte im November zahlreiche Promis dazu, einen Moment inne zu halten, darunter die damalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton oder die Girlband Destiny's Child.Dass die (vermeintlich) Jugend- und Alltagssprache nicht immer zusammen passen, zeigt die jährliche Ernennung des Jugendworts. 2016 war das "fly sein". Was besonders in den sozialen Medien noch viel mehr die Runde machte, war die Zahl 1 als Abkürzung anstatt "ein, eine, einer". Außerdem: Das Wörtchen "vong", das einen häufigen Tippfehler zum Slang erklärt. Dass der zugehörige Satz diverse Grammatikregeln ignorieren darf, versteht sich von selbst.

8. Junge Fußballer zeigen großen Sportsgeist

Ein Video, das der FC Barcelona auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte, geht im August durchs Netz: In rührenden Gesten tröstet eine Jugendmannschaft des spanischen Klubs ihre unterlegenen Gegner - und beweist großen Sportsgeist.



9. Ein Schlachtruf geht um die Welt

Apropos Fußball: Die Überraschungs-Mannschaft der Fußball-Europameisterschaft Island überzeugte auch mit ihrem charmanten Schlachtruf. Es dauert nicht lange, bis andere Mannschaften ihre Fans ermunterten, die ausgestreckten Arme über dem Kopf zusammen zu schlagen - nicht vor Verzweiflung, sondern wahlweise zur Ermutigung oder als Applaus.



10. #22pushupchallenge

11. Schwarz-Blau oder Weiß-Gold geht in die nächste Runde

que cor vocês tão vendo? pic.twitter.com/IBk6upSZz7 — arthur (@positivedemi) 17. November 2016

12. Bernhard Hoecker erklärt die "Flüchtlingswelle"

13. #RöttgenPacktAus

ein zitronenfalter faltet keine zitronen#RöttgenPacktAus — Mieze Schindler (@Apple25Sanne) 15. November 2016



14. "Terror - Ihr Urteil" spaltet das Netz

Er hat das Richtige getan, ist aber trotzdem #schuldig. #terror — Jakob Adler (@jakuuub) 17. Oktober 2016

#srfarena #terror Ich finde es falsch, unfair und kontraproduktiv jemanden für eine moralisch richtige Entscheidung zu verurteilen. — Raffael Walther (@RaffaelW) 17. Oktober 2016



15. Hamsterkäufe? Kein Problem

Ich hab grad noch einen bekommen. War der Letzte. Verkäufer meinte, der wächst noch #Hamsterkaeufe pic.twitter.com/fgXkaBGeXC — @ Sister B. (@DubeAteo) 21. August 2016



16. #NoNotruf

"Können Sie mich bitte morgen um 6 wecken? Mein Wecker ist so leise."

11.8./21:19 Uhr#NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 21. November 2016

22 Liegestütze an 22 Tagen in Gedenken an 22 Veteranen, die sich in den USA pro Tag das Leben nehmen - bei der #22pushupchalleng dreht sich alles um die Zahl 22. Zahlreiche Prominente machen im September mit, um Kriegs-Veteranen zu würdigen und ihren Problemen eine Stimme zu geben. Einer der prominentesten Unterstützer ist Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson, allein sein Video wurde 3,3 Millionen Mal angeschaut. Auch deutsche Organisationen wie die Frankfurter Polizei beteiligen sich.2015 war es ein Kleid, dessen Farbe in den sozialen Netzwerken für Diskussionen sorgte. 2016 waren es Flip-Flops. Wieder stand die Frage im Raum, ob sie schwarz-blau oder weiß-gold sind. Und wieder ist das Produkt tatsächlich blau-schwarz und nicht weiß-gold. Grund für die Farbverwirrung ist laut Forschern, dass das Bild eine schlechte Aufnahmequalität hat und dem Auge keine Referenz-Farbe bietet, um den Farbton zu bestimmen.Der Comedian Bernhard Hoecker, bekannt aus "Switch", ist nicht gerade für seine politischen Stellungnahmen bekannt. Dennoch erklärte und relativierte er im NDR die "Flüchlingswelle", die im März häufig thematisiert wurde.Der CDU-Politiker Norbert Röttgen verkündete in November die Kanzlerkandidatur von Angela Merkel, bevor sie es selbst tat. Dafür wählte er einen amerikanischen Fernsehsender. Weil diese Neuigkeit für die Netzgemeinde nicht neu war, verkündete sie auf Twitter zahlreiche weitere, "überraschende" Fakten.Ein Flugzeug mit 164 Menschen an Bord wird entführt und fliegt auf die Münchner Allianzarena zu, wo 70.000. Menschen ein Fußballspiel anschauen. Ein Bundeswehrpilot entscheidet sich, die 164 Menschen zu opfern und eine mögliche Katastrophe zu verhindern - war das richtig oder falsch? Dieser Frage widmete sich die ARD in einem ungewöhnlichen, interaktiven Spielfilm-Format, das heiß diskutiert wurde.Die Empfehlung der Bundesregierung, mit Hamsterkäufen vorzusorgen, quittierte das Netz mit Spott.Was für aberwitzige Anrufe die Berliner Polizei teils annimmt, zeigte sie im November mit der Aktion #NoNotruf. Auf Twitter teilt sie kuriose Notrufe, die tatsächlich eben kein Notruf sind. Die Polizei bleibt Freund und Helfer und betont, dass ein echter Notruf niemals warten sollte. Nur wenn die Heizdecke kaputt ist oder der Anrufer eine gratis Taxifahrt möchte, ist die 110 nicht die richtige Wahl.