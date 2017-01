Kreuzlingen Coole Übung: Polizeitaucher staunen bei Fisch-Fund nicht schlecht

Erst ein Fuchs bei Fridingen, nun ein Fisch in Kreuzlingen: In einem Eisblock ist ein gut erhaltener Fisch entdeckt worden.

Der kalte Winter sorgt weiter für kuriose Eis-Funde in unserer Region., der weltweit Aufmerksamkeit bekam, ist nun ein Eis-Fisch im Blickpunkt. Im Yachthafen von Kreuzlingen, der aktuell von einer Eisschicht bedeckt ist, haben Polizeitaucher am Freitagvormittag verschiedene Rettungs- und Bergungstechniken trainiert.Während des Trainings entdeckten die Taucher laut eigener Angaben der Polizei einen „tiefgekühlten“ Fisch. "Vermutlich lag der Fisch schon vor der Kältewelle tot im See", wird ein Polizei-Sprecher beim Schweizer Portalzitiert. Ob diesen Winter noch weitere Eis-Tier-Funde folgen?