Kassel Braunschweic: Schreibfehler in Führerschein entlarvt Fälschung

„Braunschweic“: Schreibfehler in Führerschein entlarvt Fälschung

Dank eines Schreibfehlers hat die Polizei in Hessen einen gefälschten Führerschein entlarvt.

Der Geburtsort des Inhabers war mit „Braunschweic“ angegeben, wie die Polizei in Kassel am Freitag mitteilte. Aufgefallen war der Fahrer den Beamten einer Zivilstreife am Donnerstag auf der Autobahn 7.

Der gefälschte Führerschein sei in Spanien ausgestellt gewesen. Der 58-Jährige habe noch weitere Zertifikate hervorgeholt, die dessen Echtheit bestätigen sollten - allerdings vergeblich: „Zwar waren diese äußerst bunt gestaltet, hinterließen aber ansonsten wenig Eindruck bei den Polizisten“, hieß es im Polizeibericht.

Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Mann aus dem Kreis Helmstedt in Niedersachsen seit mehr als zehn Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sei. Da er zudem zweimal mit mehr als 2,0 Promille Blutalkohol beim Fahrradfahren erwischt worden sei, dürfe er keinerlei Fahrzeuge mehr führen, auch keine Fahrräder. Der 58-Jährige müsse sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.