Essen / Dorsten Auf der dunklen Seite der Macht: Darth Vader ist ein Bank-Betrüger  und eine Frau

Langer schwarzer Umhang, dunkler Helm und Interesse an fremden Bankkonten: Niemand Geringerer als Darth Vader hatte der Polizei in Essen seit dem vergangenen Sommer Rätsel aufgegeben – bis jetzt.

Im Sommer 2016 stellte eine 54-Jährige aus Essen in Nordrhein-Westfalen fest, dass ein Unbekannter einen vierstelligen Betrag an einem Bankautomaten von ihrem Konto abgehoben hatte. Ermittlungen ergaben, dass die Essenerin offenbar auch Briefe ihrer Bank nicht erhalten hatte. Auf den Überwachungsbildern der Bank im Stadtteil Stoppenberg konnte der mutmaßliche Täter beim Geldabheben recht schnell als Darth Vader identifiziert werden.Trotz seiner außergewöhnlichen Verkleidung gelang es dem zuständigen Ermittler des Essener Kriminalkommissariats, den unbekannten Beschuldigten zu enttarnen. Mit Unterstützung seiner Kollegen aus Recklinghausen konnten in der Wohnung einer verdächtigen 28-jährigen Frau in Dorsten die bei dem Betrug am Bankautomaten benutzte Tatkleidung aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die junge Frau gab die ihr zu Last gelegten Straftaten sofort zu.