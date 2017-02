Madrid 70 000 Spanier retten eine Kuh: Tuberkolosekranke Carmen darf leben

Mehr als 70 000 Spanier haben mit einer Petition einer tuberkolosekranken Kuh das Leben gerettet.

Carmen, die seit Jahren im Tierasyl „Wings of Heart“ in Madrid lebt, wurde im Januar positiv auf die Lungenkrankheit getestet. Daraufhin beschloss die Stadtverwaltung, das Tier müsse zum Schlachter. Tierschützer des Asyls hätten sich jedoch an die Plattform Change.org gewandt, wo sie kuhliebe Bürger aufriefen, eine Petition für Carmen zu unterschreiben, berichtete der Radiosender Cadena Ser am Freitag unter Berufung auf ein Interview mit der Gründerin des Tierheims.

Die Zahl zeigte Wirkung bei der Stadtregierung: Carmen darf weiterleben – wenn auch von den anderen Tieren isoliert, um eine Ansteckung zu verhindern.