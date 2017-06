Gewinnspiel Eine gemischte Kiste Fruchtsaftschorle von der Widemann Kelterei gewinnen!

Nutzen Sie Ihre Gewinnchance beim Online-Gewinnspiel von SÜDKURIER und Widemann Kelterei und gewinnen Sie mit etwas Glück eine gemischte Kiste Fruchtsaftschorle.

Am Samstag, den 15. Juli findet wieder das alljährliche Sommerfest bei Widemann Kelterei in Bermatingen statt. Der größte Apfelsaftproduzent in der Bodenseeregion hat wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Neben tollem Kinderprogramm mit Ponyreiten und Kinderschminken, werden in diesem Jahr die Original Stehgreifler für zünftige musikalische Unterhaltung sorgen. Darüber hinaus gibt es Leckeres vom Grill sowie ein üppiges Kuchenbuffet für den guten Zweck. Und natürlich wird es eine reichhaltige Auswahl der köstlichen Widemann-Säfte und Mostsorten geben. Für jeden Einkauf im Getränkemarkt gibt es wieder ein Los für die Tombola mit vielen tollen Sofortgewinnen. Unter allen Teilnehmern des großen Gewinnspiels am Veranstaltungstag werden Freikarten für die Therme in Überlingen, Besuche bei der Brauerei Meckatzer und Einkaufsgutscheine verlost. Als Hauptpreis winkt eine Heißluftballonfahrt. Die Familie Widemann und ihre Angestellten freuen sich auf viele Besucher.

Und wer schon jetzt etwas gewinnen möchte, der kann beim Online-Gewinnspiel von SÜDKURIER und Widemann Kelterei teilnehmen. Als Preis winkt eine gemischte Kiste Fruchtsaftschorle.